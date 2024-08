Explota la gran crisis en Ducati: escándalo y enfado enorme, con Rossi, Bezzecchi y la GP23 en medio

Aleix Espargaró, Joan Mir, Brad Binder, Fabio Quartararo o Pedro Acosta se han manifestado últimamente, con bastante rotundidad, acerca de la superioridad por momentos aplastante de Ducati con respecto al resto de competidores, incluso los que en el inicio del campeonato más cerca estaban de Borgo Panigale, como KTM y Aprilia, de ahí que la crisis que ha estallado tras el Gran Premio de Austria sea tan relevante.

Cuatro plazas, cuatro Ducati

Más allá de que empieza a ser un evento habitual ver a cuatro Ducati gobernando las carreras -ya saben, Francesco Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Enea Bastianini y Marc Márquez-, es un hecho que en estos momentos no solo las tres primeras GP24 parecen no uno, sino dos peldaños por encima de sus competidores europeos; y no solo eso, sino que la GP23 de Márquez también empieza a marcar distancias con las motos de fábrica de los adversarios de la marca italiana. Y claro, con este caldo de cultivo se han filtrado unos sucesos que han generado un choque enorme con Aprilia.

Los hechos, relatados con las dos versiones, la del box de Ducati y el de Noale, son antagónicas, pero las evidencias en redes sociales dan mayor credibilidad a la interpretación arrojada por Borgo Panigale, y, por tanto, refuerzan el cabreo de Davide Tardozzi con miembros del equipo Aprilia, todo ello con la GP23 y Valentino Rossi en medio.

Ini dia momen kemurkaan Davide Tardozzi yang tertangkap kamera pic.twitter.com/GhtKsy7REw https://t.co/uRVOCcKPqV — tmcblog (@motoupdate) August 21, 2024

Y es que se sorprendió a varios mecánicos del equipo con sede en Venéto fotografiando, escaneando y filmando la GP23 de Marco Bezzecchi en su box, un tema que ya ha sido comparado con los graves casos de espionaje en Fórmula 1. Incluso ha trascendido la acalorada bronca entre Tardozzi y un mecánico de Aprilia. Tras ello, resta saber si habrá consecuencias por el incidente, que parece serio.

Staf Teknis Aprilia merekam sesuatu di depan Garasi VR46 dengan Tablet. Hal ini yang sempat membuat Davide Tardozzi Murka pic.twitter.com/FntCdrkSZO — tmcblog (@motoupdate) August 21, 2024

VR46, lejos del 93

Asimismo, de la frustración generalizada más allá de las cuatro mejores motos de Ducati en Austria podemos hacer una extensión a las Pertamina Enduro VR46 Racing Team, específicamente retratada esta en Marco Bezzecchi, que no se cortó al analizar la superioridad de Marc Márquez cuando se encontraron en carrera. El de Rímini confesó que cuando vio venir al 93 trató de atacar a Binder sin éxito, viéndose rápidamente superado por el de Gresini, sobre el que comentó: “en cuanto me ha pasado ha cogido distancia y luego ha pasado también a Brad. Está claro que tenía más o no habría ido tan rápido. Creo que lo ha gestionado mejor, sobre todo el neumático trasero”.