Aleix Espargaró carga contra MotoGP: Quartararo también recibe

El campeonato de la MotoGP está que arde después del GP de Tailandia. A poco más de un mes para que termine la temporada, Miguel Oliveira se llevó la carrera del domingo y apretó todavía más una clasificación que, a falta de solo tres carreras, hasta siete pilotos tienen opciones de ganar. Uno de ellos es Aleix Espargaró, que tras terminar 11º en Tailandia, recortó 5 puntos al líder de la general, Fabio Quartararo.

Sin embargo, el piloto español no acabó satisfecho con la organización de la MotoGP y quiso mostrar su enorme enfado al término de la carrera, al considerar que la zona de las sanciones actúa en su contra. Especialmente molesto se mostró con el criterio disparejo para penalizar a los pilotos, haciendo referencia a que la penalización que recibió Fabio Quartararo en Silverstone fue mucho menor por una acción parecida a la que protagonizó Espargaró en Buriram cuando tocó a Binder.

El piloto nacido en Granollers ironizó con el tiempo de penalización que recibió: “Lástima del toque con Brad. He frenado yo por dentro, él ha cerrado mucho la línea, era el inicio de la carrera, con lo que una pena el toque. La long lap penalty parecía aquí una excursión al campo, casi cinco segundos. Está muy bien que hagan de un segundo en un circuito y en otro, de cinco. Está muy bien organizado. Estos cuatro o cinco segundos eran para hacer sexto, pero, aún y así, nos vamos a 20 puntos del líder así que no ha ido tan mal”, afirmó.

Con respecto a sus sensaciones tras la carrera, Espargaró se sintió bien sobre la moto: “Aquí nunca sabes lo que puede pasar, pero ya dije que esto es MotoGP y no puedes tirar la toalla. Esta mañana hemos dado un paso adelante en seco, hemos hecho un buen calentamiento, así que tampoco es que tuviera muchas ganas de que lloviera. Pero he salido bien en agua, me encontraba cómodo”.

Finalmente, Aleix Espargaró también quiso mandar un mensaje a la organización para que vele más por la seguridad de los pilotos: “No es cuestión de querer o no querer correr, es cuestión de ayudar a la Comisión de seguridad. Por ejemplo, antes de la carrera de Aragón, por una caída de Moto2 había piedras, avisamos a la Dirección de Carrera y lo limpiaron. Hoy lo mismo, en la recta de atrás no se veía nada. Antes de la carrera hemos avisado y han ido todos los comisarios a quitar toda el agua que han podido”, finalizó.