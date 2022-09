Quartararo, hundido: la demoledora confesión del campeón de Moto GP

Fabio Quartararo parecía decidido a conquistar su segundo Mundial de Moto GP consecutivo. Sus dos victorias consecutivas en España y Alemania parecían decantar la balanza del lado francés. Sin embargo, la temporada es muy larga. Y tras su victoria en Saschsenring perdió fuelle en el campeonato de forma alarmante. De hecho, Francesco Bagnaia sumó cuatro victorias consecutivas (100 puntos), en contraste con los 39 puntos del francés. Y tras otro decepcionante octavo puesto en Japón, el piloto de 23 años ha confesado el motivo de su bajón: "Hace mucho tiempo que no disfruto las carreras".

"Hace tiempo que no disfruto"

Quartararo salía noveno en la parrilla y apenas pudo adelantar un puesto durante todo el Gran Premio. Tras la carrera, confirmó su bache deportivo: "Hay que pensar en el futuro, y eso es la próxima carrera porque no volveremos a Japón hasta el año que viene. Entonces tendremos una moto que va mejor. Hace mucho tiempo que no disfruto encima de la moto en carrera. Si no sales en la primera fila, adiós".

El piloto de Yamaha ha manifestado su frustración, aunque también ha sabido ver el vaso medio lleno tras obtener 8 puntos: "Si tenemos en cuenta las circunstancias, es mejor sumar ocho puntos que perderlos. Pero también es frustrante".

"No pude adelantar en ningún momento y, en parte, por algo que cambiamos antes de la carrera, que no fue el neumático. Eso fue un error por nuestra parte, pero también creo que la goma no fue la más acertada", el campeón galo ha achacado el mal rendimiento de la motocicleta en el circuito de Suzuka a un error en la elección de los neumáticos.

Todavía líder

Y todavía gracias, pues el piloto de 23 años podría haber perdido el liderato a manos de Bagnaia, su más inmediato perseguidor. Los 10 puntos de ventaja respecto al italiano al frente del Mundial podrían haber quedado reducidos a cenizas de no haberse caído en la última vuelta el piloto de Ducati. También podría haber recortado distancias Aleix Espargaró, poseedor de la tercera plaza. No obstante, el piloto catalán ha desaprovechado una oportunidad de oro, del mismo modo que el italiano, pues ninguno de los dos ha terminado la carrera en Japón. De este modo, el italiano queda con 201 puntos, a 18 del todavía líder, Fabio Quartararo.