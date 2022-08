Aleix Espargaró está recuperado, el Mundial de Quartararo en peligro

Aleix Espargaró fue 9º en Silverstone y gracias. El piloto español sufrió una caída en los últimos entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña que le impidió estar en plenas condiciones físicas para la carrera del domingo. A pesar de sus dolencias, consiguió un muy buen resultado que no le ha alejado del todo de Fabio Quartararo, y ahora, totalmente recuperado de su lesión en el talón derecho, espera poder alzase con la victoria en el GP de Austria.

“Me siento bien. En los últimos 10 días he recuperado bastante. Me duele un poco cuando camino, pero por suerte no tengo que caminar, tengo que ir en moto. Estaré bien. Silverstone fue una lástima, porque allí y en Assen me sentía bien para luchar en cabeza y no terminé en el podio. Así que tengo muchas ganas de estar en pista en Austria y luchar por las primeras posiciones”, contaba Aleix Espargaró en la rueda de prensa previa a la clasificación del GP de Austria.

Aleix Espargaró aspira a todo, sabe que puede ganar el Mundial, pese a la constancia de Fabio Quartararo, y al gran ritmo que está ofreciendo últimamente la Ducati de Pecco Bagnaia. Él confía en sus posibilidades y sabe que tiene opciones de ganar en el circuito de Red Bull Ring gracias al nuevo paquete de mejoras que ha incorporado la Aprilia para este fin de semana.

“La RGP de Aprilia ha mejorado muchísimo a nivel de aerodinámica en 2022 y a nivel de prestaciones, con un motor con más revoluciones, y este es el circuito más demandante, con más diferencias a nivel de motor. El motor de 2022 es mejor y con respecto al wheelie, con las aletas… creo que este paquete nos aqyuda así que seremos competitivos”, comentaba el piloto español.

Aleix Espargaró es serio candidato a un título en el que Marc Márquez ya está pensando, pero para el año que viene, donde parece que su compañero de equipo será Joan Mir, tal y como publicamos en Don Balón la semana anterior dicho por el propio piloto de Cervera en una rueda de prensa. El de Aprilia volvería a levantar un título para España que no lo consigue desde el año 2020, cuando lo alzó precisamente Joan Mir.