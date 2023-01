Álex Márquez avisa a Bagnaia con Marc: el español, favorito en 2023

A poco más de dos meses para que arranque una nueva temporada de MotoGP con el Gran Premio de Portugal, todas las miradas se centran en Marc Márquez, Fabio Quartararo y, por supuesto Francesco Bagnaia (vigente campeón) como los tres pilotos que apuntan a ser candidatos para ganar el nuevo Mundial. Y a pesar de que la superioridad de Ducati mostrada durante el pasado curso fue aplastante con respecto a Honda y Yamaha, lo cierto es que por problemas físicos, Marc Márquez no pudo competir en gran parte de la temporada. Algo que, por otro lado, sí podrá hacer a partir del 24 de marzo, cuando arranca MotoGP 2023.

Por ello, como ya os contamos en Don Balón, son muchos pilotos, como Bastianini de Ducati, los que señalan al español como el favorito para ganar el Mundial. Una lista a la que el último en sumarse ha sido el hermano del ‘93’, Álex Márquez, quien, en declaraciones recogidas por el Diario Marca, no escondió su apuesta por el piloto de Honda: “Marc es el mejor piloto en la parrilla, ha ganado muchos campeonatos y es el favorito este año”, afirmó.

En este sentido, el nuevo corredor de Gresini Ducati también analizó la diferencia de motos y desveló que, si bien la temporada pasada había una diferencia abismal entre la fábrica italiana y Honda, no espera tanta ventaja en la presente temporada, si más no en el arranque de esta: “Creo que no. Cuando empiezas el Mundial estás igual que el resto, todos empiezan desde cero. Es cierto que Ducati viene de un año muy bueno y Honda de un año sufriendo con muchos problemas, pero todos empezamos con cero puntos. Hemos entrenado mucho y todo está bien para mí, tengo que mejorar y aprender cosas para mí”, sentenció.

Finalmente, acerca de su relación con Marc, Álex Márquez descubrió que el hecho de haber cambiado Honda por Ducati no ha influido en absoluto: “El trabajo y el ambiente con mi hermano es el mismo de siempre. Somos profesionales y sabemos separar las cosas del circuito y las de fuera del circuito. Tengo la mejor referencia para mí, que es Marc, que es rápido en motocross, flat track o karting, hemos disfrutado con los entrenamientos. Somos profesionales y no compartimos la información de MotoGP, y seguimos entrenando como toda la vida”, concluyó.