Antes de Silverstone, pese a KTM y Ducati, encontronazo de Márquez con Valentino Rossi y Bagnaia

Esta claro que las opiniones no son más que eso, opiniones, pero estarán de acuerdo con nosotros que no es lo mismo la que vierta una persona desconocida a que lo hagan campeones sobre las dos ruedas, por eso Francesco Pecco Bagnaia ha entrado al trapo de unas muy concretas que disparan contra Ducati en general y contra el mismo número 1 en particular, y, como decimos, no son de cualquieras, sino de dos campeones del mundo. En la misma línea ha surgido una nueva que relaciona a Marc Márquez y Valentino Rossi, de la que el segundo sale mal parado.

La aerodinámica no gusta

Agostini o Jorge Lorenzo y Casey Stoner, que son los dos últimos que han cargado contra la deriva actual de Moto GP, son algunas de las voces que se elevan para que la categoría reina cambie y diluya las enormes diferencias que a juicio de estas leyendas no consiguen los pilotos, sino la mecánica y la aerodinámica. Para todos ellos, Márquez o incluso Quartararo están por delante de Bagnaia pese a que la clasificación diga lo contrario.

En defensa de sí mismo, Bagnaia decía en Speedweek que “Aerodinámico o no, siempre es el piloto quien marca la diferencia. Me gusta tener mucha potencia y ser el que controla lo que pasa en la moto”. Argumentos que completaba diciendo que “ahora hay que llevar la moto al límite para sacarle el máximo partido. Antes, era sobre todo el piloto quien controlaba la moto”. Pese a ello, sus comentarios no convencen entre los mitos.

Este debate, que está latente, se entrelaza vía Silverstone, la próxima cita del Mundial, con otro que nunca dejará de estarlo, el cara a cara entre Valentino Rossi y Marc Márquez que en opinión de Marco Melandri tiene un vencedor: el segundo. Para el italiano, el 93 superó los límites del 46. “Me di cuenta de que había movido el límite. La forma en que montaba, usaba su cuerpo como nunca antes había visto a nadie hacerlo”, decía en plantewin365. Para Melandri, Rossi está en el podio, pero por detrás del español. Por si fuera poco, dio un pronóstico sobre el próximo campeón: “Bagnaia”.

Y esto es lo bueno de escuchar opiniones de mitos, que dicen lo que piensan.