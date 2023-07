Jaque a Bagnaia y Martín y Honda ya tiene respuesta a Marc Márquez y los avances para Silverstone

Quizá no sea cuestión de opinión apuntar que la competitividad en Moto GP ha disminuido, ya que observando los resultados de las carreras y la clasificación general uno puede ver un claro dominio de Ducati. No será sospechoso Casey Stoner sobre su simpatía a la firma de Borgo Panigale, pero eso no le hace callarse sobre el nuevo mapa que la marca ha dibujado en Moto GP. Es más, todos los cambios que se prevén sobre el triunfo en Silverstone giran en torno a la firma italiana, ya que la respuesta de Honda a Marc Márquez es tan rotunda como ineficaz.

Sin evolución, sin ambición

Decirle al piloto más laureado, de lejos, del paddock, que también sea posiblemente el más ambicioso, que renuncie a eso, a su ímpetu por ganar carreras y que no opte a grandes cambios hasta la temporada que viene, si los hay, es poco menos que empujar a Marc Márquez al abismo. Pero poco más puede ofrecer un Alberto Puig que es claro: “después del parón seguro que daremos pasos adelante, pero hay que ser conscientes de que no tendremos una moto fantástica”, decía en DAZN.

En palabras recogidas por el medio, Puig entendía el enfado de Márquez y su impaciencia, pero dejaba claro que no espera grandes cambios en este segundo tramo de temporada, luego, intuimos los mismos o mayores problemas en Honda. Al respecto, apuntaba que “la situación se ha vuelto un poco más seria, pero Marc se lo tiene que tomar con calma”. Esa calma es demasiado pedir al 93 durante tanto tiempo hasta el final de este 2023.

Diferencia abismal entre marcas

Esa distancia, en parte, se debe a los avances técnicos en las motos, donde Ducati es el rey. La aerodinámica está en el centro del debate y Stoner ha sido el último en criticarlo, en Speedweek: “Ya nadie tiene ventaja tras una mejor aceleración o por un derrape; eso tiene que cambiar”, comentaba. Como ven, a los grandes campeones no les gusta la deriva del Mundial.

Con todo, eso no le resta emoción al mismo, mas si juntamos un nuevo aliciente en la lucha por el trono, que sobre todo incumbe a Bagania y Jorge Martín, y es que Enea Bastianini ratifica que ya puede empezar a luchar por las carreras habiendo mejora mucho sobre todo en la frenada. En medio del debate interno sobre quién debe llevarse el puesto de compañero de Pecco en 2024, la introducción de Bastianini puede ser decisiva en el título.