Aviso duro a Ducati, cambio de Honda en Silverstone y Casey Stone lanza un ultimátum a Marc Márquez

No sabemos qué va a ocurrir en la campaña 2024 o qué sucederá con Marc Márquez. Ni siquiera sabemos qué puede ocurrir en el siguiente gran premio, que se disputará en Gran Bretaña en el trazado de Silverstone, pero sí podemos adelantar que las críticas a Ducati crecen, como los cambios en Honda, ya confirmados para la próxima competición del Mundial, así como un ultimátum del bicampeón del mundo Casey Stoner a Marc Márquez.

Vayamos por partes. Muchos, entre ellos el mismo 93, se han quejado de la deriva que está tomando el Mundial de Moto GP con la aerodinámica y no pocas voces ilustres se han pronunciado en contra de estos cambios, entre ellos figuras como Giacomo Agostini. Estas diatribas, lejos de menguar, crecen. El último ha sido un Pit Beirer quien en Dazn decía que “no entiendo por qué nuestro deporte está cometiendo los errores que se cometieron en F1 hace diez años”, argumentaba refiriéndose a la pérdida espectáculo por el menor protagonismo de los pilotos sobre la moto. Es un tema recurrente y de complicada solución pero que lógicamente apunta directamente al gran beneficiado por ello: Ducati.

Precisamente Ducati se presenta de nuevo como el gran favorito en suelo británico, un favoritismo del que está lejos, lejísimos, Honda, que además ya ha confirmado que perderá a uno de sus pilotos titulares otra vez, un Álex Rins que no llega a la prueba y será sustituido por Iker Lecuona.

De campeón a campeón

Casey Stoner ha vuelto a reaparecer antes los micros, lo hizo en el Goodwood Festival of Speed, y ha querido entrar a valorar la situación dura de Márquez, en la que, según su punto de vista, el ilerdense debe tomar una decisión, aunque no sea una situación sencilla ni garantice ganancias para el ocho veces campeón del mundo. “Para mí depende de los compromisos que Honda haga con Marc y hasta dónde esté dispuesta, la marca, a hacer concesiones por él”, comentaba en Speedweek, pero asegurando que solo él (Marc) sabe si es posible volver a ganar con Honda y si eso le puede hacer irse a otro fabricante, por ello, para Stoner, en el fondo, “depende de Marc”. Es la pregunta del millón; Silverstone puede aclarar algo más este asunto y no pinta bien.