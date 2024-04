Arranca Las Américas con grave acusación a Bagnaia por Portimao, indignará y cabreará a Marc Márquez

Apenas ha echado a andar el fin de semana del Gran Premio de Las Américas y el eco de la acción entre Francesco Pecco Bagnaia y Marc Márquez en la anterior cita, en Portugal, cobra especial importancia por lo que ocurrió, lo que puede suceder en estos tres días y las circunstancias que rodean al choque. Básicamente porque se apunta directamente a las frustraciones en Portimao del italiano como cauce clave para acabar tirando al español.

Una acción que puede marcar la temporada

Multitud de pilotos, entre ellos Jorge Martín o Jorge Lorenzo, se manifestaron más a favor de hacer recaer las culpas sobre turinés que sobre el ilerdense, sin embargo, la lucha de egos dentro de Ducati podría haber llevado al número 1 a ir más allá y a echar de la pista al ocho veces campeón del mundo en su deseo de marcar territorio incluso cuando una cerrera, como pasó en suelo luso, no le iba bien.

Para Matt Birt, comentarista de Moto GP, la culpa está decantada claramente 60-40 en favor de Bagnaia. En su opinión, “Bagnaia no quería ser derrotado en la segunda carrera de la temporada por alguien que viene a tomar su corona”, refiriéndose al 93 de Gresini. Con todo, hubiera intencionalidad o no, lo cierto es que nadie se arriesga a señalar la decisión de carrera como incorrecta, lo que sí ponía en relieve Birt y que también apoya Pedro Acosta es lo que se está creando, y, cree Birt, es lo que todo el mundo está esperando, una rivalidad de las de antes: “Tienen opiniones diferentes sobre lo que pasó. Es el tipo de rivalidad jugosa que estábamos esperando”.

💥 ¡La polémica del fin de semana en el mundial de motociclismo! 🔥



Pecco Bagnaia y Marc Márquez chocaron cuando venían luchando por la 5ta posición de carrera en el GP de Portugal 😵 ¿Opiniones?#MotoGP 🇵🇹 #PortugueseGP pic.twitter.com/T8Ve0i6K46 — ColMotorFans 𝕏 (@ColMotorFans) March 25, 2024

Aprilia y el francés

Con la confirmación de que Quartararo se quedará en Yamaha hasta 2026 hay dudas acerca de sus razones, y en Aprilia no se ha sacado de ellas a varios implicados, como Aleix Espargaró o Maverick Viñales, que se habrían visto señalados si el galo hubiera sido un fichaje. En GP One, el primero decía que “es normal que Aprilia hablara con él, pero me dijeron que nunca le hicieron una oferta. Nunca sabremos si eso es cierto, sólo Fabio y Aprilia lo saben, pero puedo entenderlo totalmente porque es un piloto joven”.

Los hay que no entienden la decisión del francés o que directamente lo ningunean y señalan que no tenía muchas opciones y firmó por miedo a quedarse sin equipo, pero como dice Espargaró, nuca lo sabremos.