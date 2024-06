Assen será volcánico: 2 cuentas pendientes contra Dall’igna y tras Marc Márquez, ahora Razgatlioglu

Sigue cayendo con cuentagotas noticias interesantes en el paddock de la categoría reina, y tras ver el giro de los acontecimientos por la negativa de Marc Márquez a aceptar una moto satélite (Prima Pramac) y el maremágnum posterior, con Martín, Viñales, Acosta y Bastianini, ahora en el Campeonato del Mundo se mira con atención al Gran Premio de los Países Bajos, donde Ducati vivirá el ‘día 1’ de su nueva vida, pero además cae como una losa mediática más que posible para 2025 un nombre de peso, Toprak Razgatlioglu.

¿Nuevo nombre a sumar?

Tras años sopesando dar el gran salto, parece que el actual piloto de BMW y líder del Campeonato Mundial de Superbikes, Razgatlioglu, puede por fin sumarse a la lista de estrellas de MotoGP. Lo ha dicho su agente, Kenan Sofuoglu, quien en una charla con Speedweek aseguraba que “las cosas están yendo muy, muy, muy bien con BMW, este capítulo nos lleva a otro nivel. Hay mucho interés por Toprak en el paddock de MotoGP, ya para el año que viene. Tenemos un contrato de dos años con BMW, pero ya les he informado de que queremos dejar el Mundial de Superbikes a finales de este año y pasar a MotoGP. Les he explicado que ese es el deseo de Toprak". Se puede decir más alto, pero no más claro, de modo que, como ven, el baile de nombres no ha terminado. En base a ello, ya se apunta a que Yamaha u Honda serían sus posibles destinos.

Día D

Volviendo al Mundial en curso, es inevitable ver la carrera de Assen como un gran desfío para Ducati y su cabeza pensante, Gigi Dall’igna, quien se enfrenta al primer día en el que Márquez y Bagnaia se verán las caras sabiendo que lo de esta temporada solo es un preámbulo del plato fuerte de 2025 y 2026, pero sobre todo el primer día desde que Jorge Martín y Enea Bastianini correrán con fecha de caducidad en Borgo Panigale. Veremos cómo influye en la firma italiana el giro de guion sufrido y especialmente ómo lo encajan sus dos díscolos pilotos, que pelearán sobre la pista con la marca que los desechó de la GP25 y contra quien les quitó ese asiento.