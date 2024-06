Bagnaia da la clave en Assen y Márquez por fin raja tras su fichaje: 3 motivos obligaron a Ducati

Queda apenas una semana y media para que arranque una nueva cita de Mundial (28-30 de junio), la primera tras el continúo vaivén de fichajes y nombres, y Assen ya viene calentita. Más allá de los cambios de cromos, en Ducati se empieza a perfilar un dúo llamado a marcar una época no sabemos si de título o de líos, y mientras uno, el bicampeón, Francesco Pecco Bagnaia, da la clave para la cita en Países Bajos; el otro, el de Gresini, rompe su silencio con sus tres razones para rechazar a la marca de Borgo Panigale y, por tanto, obligarla a darle el asiento de oro en 2025.

Claro y al grano, y evidentemente le salió bien

En una entrevista con el diario AS, el ocho veces campeón del mundo habló acerca de su primera negativa a Ducati, esa que poco menos que propició el adiós de Jorge Martín rumbo a Aprilia. Márquez, contra todo pronóstico, rechazó a Prima Pramac cuando parecía que el asiento rojo iba para el madrileño y una GP25, pero satélite, para él, y tras su negativa, el de Cervera obligó a Ducati a decantarse por él. Sobre este hecho han corrido ríos de tinta, pero el ilerdense lo ha querido aclarar.

Sobre sus razones, fue claro con el medio español: “Una razón, y la principal, es que, si tienes que ganártelo en la pista, tienes que tener las mismas armas. Y ahora no los tengo”, advertía, asegurando que no usará eso como “excusa” porque está demostrando en la actualidad “que puedo ser competitivo”. Por otro lado, aseguró que “tenía muy claro que no iba a cambiar de un equipo satélite a otro”, lo que nos lleva a su segundo motivo. Por último, dijo que “los deportistas no sólo tienen contratos deportivos, sino que hay otros con patrocinadores que me han seguido durante toda mi carrera y una multinacional cierra en septiembre para los próximos dos años y no puede esperar. Era inviable”.

Bagnaia, a lo suyo

Al margen de todo este ruido está el doble campoeón del mundo y gran favorito a repetir corona esta temporada, un Bagnaia que, si bien es optimista de cara a Assen, ya que “siempre es una buena pista para mí”, decía a Motosport, a la vez ponía sobre la mesa los puntos fuertes y débiles que tendrá en el trazado neerlandés con su GP24: “Ayuda un poco más en las frenadas, es un poco menos estable en las curvas rápidas, pero creo que será rápida”.