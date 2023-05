Ataque feroz a la FIM de Quartararo y Yamaha: Marc Márquez no es el único enemigo público en Moto GP

Los pilotos comienzan a estar hartos de la gestión que está realizando la FIM sobre las condiciones de las carreras de Moto GP, tanto Fabio Quartararo como Franco Morbidelli se quejaron amargamente de las decisiones que ha ido tomando la Federación Internacional de Motociclismo a la hora de gestionar algunos aspectos de las carreras como lo son las sanciones y los neumáticos.

El primero en disparar fue Quartararo, que no entiende como pudo recibir una sanción por su toque con Miguel Oliveira, un accidente que consideró que era un lance de carrera: “Me sorprendió la verdad y no encontramos ninguna razón que lo justifique. No nos han dado una buena razón. No vemos nada de extraño y claramente no merecíamos una sanción”. A las declaraciones de Quartararo, hay que sumarle la de Bezzechi, que también defendió al galo: “Todo luchamos por lo mismo, no es nada raro, no era una acción demasiado agresiva, era una situación muy difícil de evitar”.

Por su parte, el compañero de Fabio Quartararo en Yamaha, Franco Morbidelli, quiso mostrar su disconformidad con el estado de los neumáticos actuales de Moto GP, ya que según sus consideraciones no están a la altura: “Necesitan trabajar en esto. La tecnología necesita estar al mismo nivel entre motos y neumáticos. Cuando hace mucho calor no funcionan. Con esta situación de las gomas no se puede adelantar porque la presión sube al ir en tren”. Ante esta situación, el piloto italiano advierte que puede acabar provocando muchas situaciones peligrosas y caídas, algo que debe poner en alerta a la FIM, que ante todo tiene que primar la seguridad de los pilotos.

Así pues, Marc Márquez no es el único que se siente perjudicado por la FIM, ya que Fabio Quartararo considera que la última decisión de sancionarlo no ha sido para nada justa, hecho que como a Marc, le ha sentado fatal, ya que, en ambos casos, fueron meros lances de carreras, no maniobras excesivamente peligrosas y agresivas.