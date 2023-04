Marc Márquez desata el pánico con su lesión, con Iker Lecuona y Valentino Rossi de fondo

Una vez se ha conocido que Marc Márquez no iba a correr en el Circuito de Jerez debido a su lesión y cirugía, que no está totalmente soldada, se ha desatado el pesimismo en Honda en particular y en la gran variedad de aficionados al Campeonato del Mundo de Moto GP en general, básicamente porque el español sigue siendo el cabeza de cartel del Mundial. Pero con su recambio en España, Iker Lecuona, y Valentino Rossi de fondo, el ilerdense ha sembrado todavía más el pánico debido a una inesperada rueda de prensa antes de la celebración del gran permio hispano.

Lesiones que merman sus ya precarias opciones

Se ha venido especulando sobre la posibilidad de que la rueda de prensa inesperada tuviera que ver con aquellas palabras que hacían referencia a una grave lesión y que esta, de llegar, le abriera a una posible retirada. En base a ello, se pensó que este fuera el caso, pero nada más lejos de la realidad. El ocho veces campeón del mundo más bien no pretende arriesgar y se tomará a partir de ahora, con el tiempo perdido, el Mundial de otra forma, cita a cita, y sin meterse presión sobre el gran reto del cetro. Simplemente las condiciones actuales de su moto y su estado de salud le hacen ver la corona muy lejana.

Lecuona, un paso atrás

Su sustituto en Jerez será Iker Lecuona, el cual, si bien se ha mostrado feliz por la oportunidad, argumentando que “para mí, por supuesto, es una oportunidad increíble para volver a MotoGP y correr con el equipo de mis sueños. Hacerlo frente a la multitud española es muy especial”, decía en Crash, también advertía que “tenemos que ser realistas, será un fin de semana muy duro y exigente. He pasado este año y el año pasado totalmente centrado en WorldSBK con el Team HRC y ahora necesito acostumbrarme a todo lo que es diferente en MotoGP”. En Honda las opciones se reducen pese a venir del triunfo en Estados Unidos.

También hay eco sobre la actualidad que rodea a Valentino Rossi y su conexión con Moto GP, ya que además de que recientemente se ha quejado Il Dottore, en palabras recogidas por Motorsport, de una MotoGP demasiado "políticamente correcta" y en la que las grandes rivalidades brillan por su ausencia, ahora se ha puesto el foco en la pregunta al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, y miembro de su equipo, el Mooney VR46, sobre la opción de abandonar Ducati e irse a Yamaha, a lo que el italiano ha respondido con rotundidad: “me quedaría con Ducati. Me sentí muy cómodo con Ducati desde el primer momento”. A la vez no escatimó en elogios el equipo de trabajo y a su procedencia, al advertir que son italianos, lo que le favorece el ambiente. De completarse el tránsito a la firma nipona, se tendrán en cuenta sus palabras.