Yamaha deja tirado a Quartararo en Jerez, Bagnaia se aventaja: gran oportunidad para Marc Márquez

Fabio Quartararo no está pasando por su mejor temporada en Moto GP, el piloto francés no se siente respaldado por Yamaha a la hora de mejorar su moto y se siente en inferioridad de condiciones cuando tiene que competir con las Ducati, la cuales son las grandes dominadoras en este arranque de Mundial de Moto GP. En este sentido, El Diablo ya aseguró que debían trabajar mucho en la moto para poder luchar. Sin embargo, todo apunta a que esas mejoras no llegarán en Jerez.

Al ser preguntado sobre las mejoras de cara al Gran Premio de Jerez, Quartararo aseguró no esperar muchas cosas de cara a la carrera de España: “Sinceramente, no van a ser muy importantes las mejoras porque no tenemos muchas cosas que probar. Cal Crutchlow va a probar lo que tenemos para Jerez, pero no serán cambios muy grandes”. Ante tales declaraciones, parece evidente que no llegarán los grandes cambios que necesita la moto de Quartararo para volver a ser campeón del mundo como en 2021, cuando fue el gran dominador.

Además, el francés aseguró que su moto carece de mucha velocidad y se ve como el piloto con la moto más lenta de la parrilla: “Veo que las Ducati van mucho más rápido que nosotros, al igual que las Aprilia y prácticamente todas las motos”. La velocidad punta es el mayor problema de Yamaha, que ve como en recta pierde mucha distancia con el resto de los pilotos. Además, a esa falta de velocidad hay que sumarle que no es una moto que destaque lo suficiente en el paso por curva, por lo cual, no consiguen ninguna ventaja.

Así pues, con las mejoras que no van a llegar para el Gran Premio de Jerez y la posible vuelta de Marc Márquez, se abre una ventana de oportunidad para que el de Cervera pueda competir con Quartararo, algo que con una Yamaha muy mejorada habría sido muy complicado. Por otro lado, Bagnaia y el resto de Ducati seguirán siendo muy superiores a la marca japonesa, mientras esta no sea capaz de dar con la tecla y den un paso adelante tanto en velocidad como en paso por curva.