Estacazo de Valentino Rossi y polémica crítica, por Marc Márquez, a Bagnaia y Ducati: “Es imbatible”

Hubo un tiempo en que ver a Valentino Rossi o Marc Márquez en lo alto del cajón era de lo más común, también en Misano, donde Il Dottore ha vuelto a hacerlo, pero esta vez sobre las cuatro ruedas, en su nueva aventura en su dilatada y exitosa carrera, mientras que el 93, pendiente de las mejoras casi inexistentes en Honda, de la evolución de la moto y de recuperar fuerzas de cara a Silverstone, vuelve al centro de la polémica sin quererlo.

Para Bradl no hay color

Si hay alguien que conoce la respuesta y los problemas de la Honda que maneja cada fin de semana Marc Márquez ese es su piloto probador, un Stefan Bradl que ha cobrado protagonismo por el mal momento de la marca japonesa -no exento de críticas-, siendo de la partida en varios grandes premios. Pues bien, el alemán ha levantado una polémica importante en su juicio de valor acerca de su compañero en la firma del ala dorada y que toca de cerca a Ducati.

El germano decía en Speedweek que “Marc Márquez sabe que el potencial de su hermano (Álex), Luca Marini y Bezzecchi no es comparable al suyo”, comenzaba argumentando Bradl sobre Márquez y el dominio de Ducati, asegurando que “en mi opinión, las habilidades de conducción de Marc están en un nivel superior. Sigue siendo el piloto a batir si tiene el material”. Y no solo eso, iba más allá. “Cuando dice que cualquiera puede ir rápido con una Ducati, es un hecho. Hay suficientes carreras en las que tres pilotos de Ducati están en el podio. Les da igual la edad del piloto, como se puede comprobar con Johann Zarco”, argumentaba. De la misma manera, en dicha entrevista hacía la comparación con la F1 y Red Bull, para concluir con el palo a Borgo Panigale y Bagnaia: “si Marc se sienta en una Ducati, es imbatible”

Un grande que vuelve a lo más alto

Con el Campeonato del Mundo de Moto GP de vacaciones, buenos son los focos puestos sobre el eterno The Doctor en su nueva andadura esta temporada, más concretamente en el Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup, donde ha conseguido subirse a lo más alto de la prueba a bordo de su BMW y junto a Maxime Martin. El campeón no podía estar más exultante: “Hoy no podría haber ido mejor. Ganar mi primera carrera de este campeonato aquí, en Misano, es realmente especial”, dijo en GPOne.