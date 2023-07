Marc Márquez recibe dos malas noticias de cara a Silverstone y una, de Ducati, va a doler ¿Es broma?

La paciencia es una cualidad que si bien cultivan quienes saben sus límites o cuya ambición es relativa, no cuadra bien con los grandes inconformistas, los enormes campeones. De ahí que Marc Márquez no vaya a ensamblarse bien nunca entre las palabras y consejos que llegan desde Honda y sobre todo de Ducati, esas que le llaman a la calma, a echarse a un lado y buscar el realismo donde el cuerpo y su calidad le piden el máximo.

O lo que es lo mismo, si Alberto Puig, Team Manager del Repsol Honda, habla claramente de las limitaciones que tienen en la firma del ala dorada y que eso coarta totalmente las posibilidades del español, también desde Ducati refrendan no solo el ritmo y el nivel de la marca japonesa, sino que le envían al ilerdense por el camino del conformismo, de esa paciencia que nunca va a tener.

Puig, que dijo en MotoGP.com que “no estamos pudiendo llevar la moto al nivel requerido”, argumentó sobre el 93 que “la situación se ha vuelto un poco más seria pero Marc debe tomarse esto con más calma. No está feliz y nosotros lo respetamos”. O lo que es lo mismo, si Marc albergaba cualquier esperanza de un cambio en Silverstone, Honda la tira por tierra. Y Johann Zarco, del Prima Pramac Racing, le daba en PecinoGP el mismo consejo: “puede ser que necesite tener un poco más de calma y control, que no puede ir a por la victoria porque la moto no está en el momento”.

Cambios

Desde el próximo gran permio, el Mundial da un giro sobre la jornada de los viernes, que constaban hasta ahora de dos fases, una de reconocimiento sin consecuencias en los clasificatorios para luego dar entrada a la Q2. Es decir, a partir de Silverstone, los pilotos podrán rodar sobre el trazado 45 minutos antes de jugarse cualquier clasificación, algo que han aprobado todos los equipos.