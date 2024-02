Bagnaia recibe una mejora que asusta, Gresini responde con el secreto de Márquez y Rossi se estrella

Si bien es cierto que Joan Mir se mostró tan prudente como entusiasmado con los cambios que se prevén en Honda, como Fabio Quartararo y Álex Rins en Yamaha, los test de Sepang han dejado claro que Marc Márquez acertó al marcharse al equipo que domina sin oposición la categoría reina. Y encima los tiempos de Bagnaia, Martín, Bastianini y las Gresini invitan a una distancia mayor.

El bicampeón más que satisfecho

Si Jorge Martín y Enea Bastianini salieron satisfechos de las probaturas en Malasia, el bicampeón sale más que reforzado, liderando y asustando. El turinés aseguraba que las mejoras están ahí y que le van a ayudar a marcar diferencias: “siento que tiene más potencial de frenada y ofrece más apoyo”. Y efectivamente sus tiempos así lo corroboran, dejando alguna duda al subcampeón y muchas certezas a Bastianini.

Pero no es el único que se lleva ganancias, Álex Márquez también ha rodado muy cerca de ellos tres y teniendo en cuenta que la inercia del final de la 2023 era ascendente, se prevé que el pequeño de los Márquez sea peligroso. Pero también lo será, augura su hermano, Marc Márquez. Es más, Álex hacía hincapié en el secreto que le hace ser optimista con el 93: "Marc no necesita ayuda, eso seguro. Perdió un día entero, así que, para ser su segundo día, ya está demasiado cerca”. Y del genio que es al que apunta a ser Pedro Acosta, el cual es otro de los pilotos que ha sorprendido en Sepang. De él decía Pol Espargaró que “lo que está haciendo Pedro es una pasada, no nos lo esperábamos nadie. Sabíamos que iría deprisa, pero seguramente no tanto”.

"A una vuelta, Marc está demasiado cerca" 👀



Álex Márquez opina sobre la evolución de su hermano con la Ducati de Gresini Racing #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/vff09DI0Tp — DAZN España (@DAZN_ES) February 8, 2024

Rossi, la cruz

Quien no lo pasó bien en Sepang fue la VR46 de Valentino Rossi y especialmente Marco Bezzecchi, quien sobre su último día y a la pregunta de si estaba satisfecho, comentó que “no, por el momento no. Ayer me sentí un poco mejor. Hoy luchamos más y perdimos el camino intentando muchas cosas”. La próxima cita ya será en el test de Qatar, que se celebrará el 19 y 20 en Lusail ante de la primera carrera.