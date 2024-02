Ducati le da más a Bagnaia , sorpresa y decepción en Sepang de Márquez y Martín ante el peor rival

No se dice, pero se empieza a intuir y aunque Jorge Martín está mostrando resistencia, una resistencia ciertamente tenaz, lo cierto es que hay en un asunto en el que Ducati lo abandona a su suerte ante el peor rival, la fábrica. Y ese es justo el lugar en el que está Marc Márquez, que encima de empezar de cero y notarlo, carece de las ventajas del italiano, el español y el tercer invitado, un Enea Bastianini que marcó el mejor tiempo en Sepang y ya avisa.

En el punto justo, que no es suficiente

Marc Márquez no se ha visto defraudado por sus dos primeros días en los test oficiales, sino más bien sigue el guion que él preveía cuando abandonó Honda y se marchó a Gresini: será más competitivo pero sigue lejos de los pilotos que luchan hoy por hoy por el Mundial. En Malasia y al término de la segunda jornada, el ocho veces campeón del mundo comentó que “esperaba esto, lo que no esperaba lo de Valencia, no es normal. Cuando tú coges una moto nueva es esto, estar cerca a momentos del día, ‘time attack’ muy lejos, ritmo de carrera más cerca, ahora con calor sufro un poco más, fresco un poco menos”. Es decir, como demostró en su segundo día, quiere encontrar sensaciones antes de forzar, por eso prefirió hacer vueltas a lanzarse a ver sus límites encima de la Ducati.

Bajó las expectativas

“Tengo que reencontrar otra vez esa confianza y los que hablan de arrasar que se olviden; habrá carreras que acabe el 10, quinto y habrá carreras que ojalá pueda luchar delante, tocará sufrir en la Q1 y poco a poco”. Advirtió.

Martín fue todo lo contrario, dominando en sendos días, pero su problema llegó con su peor rival, un Bastianini que le quitó la primera plaza y marcó territorio: ambos luchan por el segundo puesto de la moto oficial de 2025. Y si pelean por ese asiento, quizá también con Márquez, es porque Ducati ya ha confirmado a Pecco Bagnaia, incluso, según apunta Motorsport, pretendiendo y acordando su renovación para la campaña siguiente antes de Qatar.