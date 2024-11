Bastianini cae frente a Márquez y lanza una fuerte crítica a Aleix Espargaró

El Gran Premio de Solidaridad de Barcelona de MotoGP, celebrado recientemente, no solo ofreció acción en el circuito, sino también tensiones fuera de la pista.

Enea Bastianini, piloto de Ducati, se mostró molesto con la actitud de Aleix Espargaró, quien terminó en la quinta posición. La controversia surgió durante la intensa lucha entre ambos por el cuarto lugar, una batalla que dejó huella en la clasificación y en el ánimo de Bastianini.

Bastianini, quien finalmente cruzó la meta en séptima posición, no dudó en expresar su malestar hacia Espargaró. “No estoy feliz con lo que hizo Aleix. Para mí, no es correcto. No fue algo limpio”, comentó el piloto italiano. Según Bastianini, la forma en que Espargaró luchó por la cuarta plaza le impidió avanzar, lo que afectó sus aspiraciones en la clasificación general.

De hecho, la confrontación con Espargaró le costó no solo un mejor puesto en la carrera, sino también el tercer lugar en el campeonato, que perdió frente a Marc Márquez.

Bastianini también criticó a Espargaró por centrarse más en ayudar a su amigo Jorge Martín que en disputar la posición de forma justa. “Él hizo toda la carrera por Martín. Claro, es amigo de Jorge.

Pero no se puede hacer algo así”, añadió Bastianini, insinuando que la actitud del piloto de Aprilia favoreció a su compatriota Martín en lugar de ser una competencia limpia. Esta estrategia de Espargaró, según Bastianini, afectó no solo su rendimiento, sino también el de su rival en el campeonato.

A lo largo de la temporada 2024, Bastianini enfrentó dificultades para mantener la consistencia en su rendimiento. A pesar de mostrar un buen nivel en varias ocasiones, el piloto de Ducati admitió que no logró mantenerse al ritmo de los líderes, Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

“El potencial está cerca de Pecco y Jorge, pero no fui consistente”, reflexionó Bastianini. Para él, los altibajos en las clasificaciones y carreras fueron un obstáculo significativo en su lucha por el título.

