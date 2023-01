Bastianini incendia e indigna al Mundial: rajada contra a Marc Márquez

Enea Bastianini fue una de las más gratas sorpresas del Mundial de 2022, donde acabó tercero, resultado que le ha valido para que Ducati lo alce a la altura de su compañero de equipo, el vigente campeón del mundo, Francesco Pecco Bagnaia, y ahora, su posición de privilegio le permite mirar a lo más alto. Allí, cree él, puede estar peleando Marc Márquez, lo cual está por ver, pero su última rajada no ha sentado bien en ciertos sectores del Mundial, por dirgirse a quién lo hace y por dejar en mal lugar a otros tantos que estuvieron peleando con el 93.

Recordemos las dificultades que ha tenido que superar el catalán en su regreso a la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Moto GP, a caballo, a partes iguales, entre lesiones y problemas con su moto, pero, pase lo que pase esta temporada, el español posee un amplio currículum, donde ha prestado batalla en frentes de todo tipo, saliendo victorioso en muchos de ellos. Hablamos de enfrentamientos contra Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Andrea Dovizioso, entre otros muchos.

No obstante, Bastianini, que habló con La Gazzetta dello Sport, ha lanzado un durísimo palo a su rival de Honda, advirtiéndole que “luchará por el título, se irá por eso, pero para él no será tan fácil como antes”, dijo, afirmando que “durante muchos, muchos años ha sido la referencia, pero ahora se ha subido el nivel, hay pilotos más rápidos”. Las atrevidas declaraciones ya han corrido como la pólvora en el paddock y, como decimos, no han sentado bien en ciertos sectores, no tanto por Márquez, que nunca ha tenido facilidades en esto de las dos ruedas, sino por los complicadísimos rivales que ha tenido enfrente a lo largo de su carrera.



Márquez, a lo suyo

Tras prepararse muscular y físicamente para esta larga y compleja temporada, Marc Márquez volvió a rodar un mes después: lo hizo en Aragón con la CBR600RR y junto a su hermano Álex Márquez, que esta temporada correrá para el gran rival del de Cervera en su lucha por volver a tocar la corona, Ducati. Recordemos que antes de ello, Márquez ha estado preparándose no solo con carga aeróbica o muscular, sino también a través de la práctica de motocross.