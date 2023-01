Por Sepang colocan a Márquez en Yamaha, y Rossi se acuerda de él

¿Quién puede negar que Marc Márquez no merece o merecería el noveno título en su fulgurante carrera? ¿Y Valentino Rossi el décimo? Seguramente nadie en el mundo de las dos ruedas, pero la realidad es caprichosa y así como Il Dottore se lamenta abiertamente de que no haya llegado a esa cifra redonda y nunca vaya a hacerlo, hay voces que ponen más dificultades a Marc Márquez a la hora de tratar de llegar a su noveno, cuyo primer intento serio sería en 2023; título con el que por cierto alcanzaría a su gran adversario en el palmarés histórico.

Sabremos más del estado de forma y la puesta a punto de Márquez y Honda en Sepang, en febrero, donde se van a poner las cartas sobre la mesa y donde Ducati ya ha sacado a relucir sus primeras impresiones que, en suma, impresionan a sus adversarios. Sin embargo, quien más picante está poniendo a los días previos a la cita de Malasia es el representante ligado a Enea Bastianini, Carlo Penat, que ha vuelto a hablar de Marc Márquez y del poco margen que le otorga a Honda.

Es más, Penat advierte que si la firma japonesa, como cree, no evoluciona, posiblemente Márquez pueda buscar suerte fuera, señalando que Yamaha podría ser una opción para el catalán. Aunque sea una mera conjetura, unir sendos nombres llama bastante la atención por venir las palabras, vertidas en MOW Magazine, de quien vienen. “¿Jorge Martín a Yamaha? Martín tiene una cláusula que podría liberarle de Ducati, pero también es cierto que Yamaha quiere ver resultados. ¿Quién nos dice, por ejemplo, que si Yamaha fuera fuerte en Malasia, y Honda, en cambio, se mostrara poco competitiva, los de Yamaha apostarían por un Martín en lugar de por un Marc Márquez?”. Suena complicado, pero a la vez plausible.



Rossi recuerda sus segundos puestos

Con las 12 Horas de Bathurst en el horizonte y el podio de las 24 Horas de Dubái en el bolsillo, conseguido el pasado fin se semana, el piloto de BMW y nueve veces campeón del mundo, Valentino Rossi, se acordó recientemente de Jorge Lorenzo… y, por ende, de Marc Márquez, donde en Motorsport-total, dijo que estaba “triste por no haber ganado el décimo título”, ya que “creo que me lo merecía por mi nivel y mi velocidad. Dos veces se me escapó el título en la última carrera de la temporada”; una de ellas con su grave percance con Márquez que aprovechó Lorenzo para quitarle uno de esos títulos que tuvo tan cerca y a los que hace alusión.