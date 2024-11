Bastianini va con todo contra Márquez, la batalla en Montmeló se calienta

El mundo de MotoGP se prepara para una emocionante batalla en el Gran Premio de Montmeló. Enea Bastianini ha expresado su frustración tras no haber podido competir al máximo nivel en el Gran Premio de Malasia. A continuación, analizaremos la situación actual de Bastianini, su rivalidad con Marc Márquez y lo que se puede esperar en la última carrera de la temporada en Barcelona.

Frustración de Bastianini en Malasia

Enea Bastianini, conocido como "La Bestia", terminó en tercera posición en Malasia. Sin embargo, se sintió "enfadado" por no haber podido luchar por la victoria. Su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, y Jorge Martín dominaron la carrera. A pesar de heredar un puesto en el podio tras la caída de Márquez, Bastianini quedó a más de 10 segundos del ganador. Esta distancia le dejó un sabor amargo, especialmente porque Sepang es una de sus pistas favoritas.

Al final de la carrera, Bastianini expresó su decepción. "No estoy muy satisfecho", dijo. Reconoció que había tenido problemas con su moto durante todo el fin de semana. Aunque comenzó bien, las cosas no mejoraron. "Era lento a mitad de las curvas, y no tenía velocidad en la entrada", explicó. A pesar de la suerte que tuvo tras el accidente de Márquez, no se sintió positivo sobre su rendimiento.

La última oportunidad en Montmeló

La próxima carrera en Montmeló representa una oportunidad importante para Bastianini. En el Gran Premio de Catalunya de mayo, tuvo un mal desempeño. Se clasificó en undécima posición y terminó en el puesto 18 tras una sanción. Ahora, con la temporada en su fase final, Bastianini busca redimirse.

La rivalidad con Márquez

Marc Márquez, el ocho veces campeón del mundo, también está bajo presión. A pesar de que su caída en Malasia le permitió a Bastianini acercarse en puntos, Márquez no ve el Circuito de Barcelona-Catalunya como un lugar fácil para competir. De hecho, ha señalado que esta pista, junto a Sepang, es donde más sufre. Esto añade un elemento interesante a la rivalidad entre ambos pilotos.

La competencia entre Bastianini y Márquez no solo es deportiva, sino también emocional. Ambos son conscientes de lo que está en juego en la última carrera de la temporada. Bastianini quiere demostrar que puede competir al más alto nivel, mientras que Márquez busca recuperar su forma tras un año complicado.