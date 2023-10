Bombazo: intento de robo de Honda a Ducati y Rossi y KTM mira al futuro secreto de Márquez en 2025

A Paolo Ciabatti no le sentó bien que Gresini fichara a Marc Márquez y menos aún las formas. Es algo que no ha ocultado el director deportivo de Ducati, que vuelve a la carga sembrando dudas no solo sobre el destino del 93 en la campaña que viene, la 2024, sino en todo Ducati en la posterior, 2025. Y todo ello viene aderezado por el ataque de Honda al hermano de Valentino Rossi, Luca Marini, como posible sustituto del ilerdense en 2024.

El medio de comunicación Sky Sports ha sacado a la luz como Alberto Puig, homólogo en Honda de Ciabatti, se habría reunido con Luca Marini, de VR46 Mooney, para tratar de darle el asiento de Marc Márquez de cara a la campaña 2024. No se sabe el desenlace de dicho encuentro, aunque el mass media asegura que es muy poco probable que vaya a salir un acuerdo y el piloto abandone Ducati. Sería otro intento fallido de la firma del ala dorada.

De un año al siguiente

Al respecto del cabreo de Ciabatti por lo de Márquez y Gresini cabe decir que el primero advirtió en Sky que lo de "Marc Márquez en Gresini fue una elección del equipo Gresini, de la que fuimos informados en la fase final de las negociaciones”; a buen entendedor... Es más, él fue una de las personas que más negaron la mayor con el de Cervera cuando empezaba a sonar su salida de Honda en dirección a la marca italiana.

Pero más allá de tratar de disimular su malestar, Ciabatti habló sobre lo que está por venir, y ahí la incertidumbre pasa del ocho veces campeón del mundo y los recursos que reciba en 2024, al resto de pilotos de Ducati. Al respecto, el directivo dijo sobre el español y su rendimiento en 2024 un escueto “veremos a Marc durante la temporada”, que se encaja a la perfección sobre una realidad, la que sitúa a Márquez con “un contrato de un año sin opciones de ningún tipo entre Marc y el equipo. Por el momento no hay planes que vayan más allá de dar el apoyo que siempre damos a nuestros equipos satélites a muy buenos corredores”, argumentaba, lo que deja incógnitas acerca de las prestaciones de la Gresini 2024.

Para Márquez la próxima temporada es una opción de brillar y ahora Ducati, que no quiere cerrar al 93 la vía de Borgo Panigale para 2025, donde estarán todos los asientos disponibles, es más cauto en sus manifestaciones con el español, más que nada porque saben que KTM ya está al acecho.