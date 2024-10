Casey Stoner enciende la polémica, Marc Márquez está de acuerdo y llega hasta Valentino Rossi

Casey Stoner, aprovechando que el Campeonato del Mundo pasaba por su país, salió a la palestra para comentar el que fue el gran accidente del fin de semana, abanderando de nuevo su particular batalla contra ciertos aspectos de la actual Moto GP. En ello ha estado de acuerdo en más de una ocasión con Marc Márquez, no así con el enemigo natural de este y del propio piloto australiano, Valentino Rossi.

Cuando el informe del panel de comisarios de MotoGP de la FIM dictó sentencia sobre el incidente, que pudo ser mucho más grave, entre Marco Bezzecchi y Maverick Viñales, en el cual el piloto italiano de la escudería de The Doctor arrollo al de Aprilia, adjudicó la responsabilidad a un “aire turbulento”, un factor que para Stoner es inaceptable.

¡QUÉ SUSTAZO! 😰



Accidente a altísima velocidad de Bezzecchi y Viñales 😥 El italiano impactó por detrás al español#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lr2EmF9KvZ — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2024

Sobre el accidente comentó en MotoGP, “esto es el resultado de la aerodinámica. La estela que provocan a esa velocidad es demasiada”. No es la primera vez que el excampeón del mundo se muestra crítico con la carga aerodinámica que llevan las motos actuales, ni seguramente sea la última, especificando que estas cargas unidas a las mejoras de las carrocerías y la electrónica no favorecen la habilidad de los pilotos, sino el agarre. Como decimos, el 93 ha estado en el pasado de acuerdo con él, no así un Rossi que esta vez se vio perjudicado.

Ducati lo lamenta, pero mira para delante

En GPOne, Dall’igna elogió a Márquez por su remontada y victoria en Phillip Island, asegurando que fue “una auténtica obra maestra en una pista que le es muy propicia. Se volvió loco, como hace cuando puede oler la victoria, sin ahorrarse nada. Irreprimible”.

A la vez, el mánager general de Ducati, charló con AS, asegurando sobre la marcha de Martín que “el objetivo era mantener a los tres en Ducati, pero en el equipo oficial sólo podía haber dos y me disgusta que Martín se vaya”. Que viene a ser lo mismo que decir que deseaban mantener a los dos, pero Márquez era más importante para ellos.