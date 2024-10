Marc Márquez atemoriza: Enea Bastianini no lo niega y Bagnaia declara en contra de Valentino Rossi

¿Esta vez sí, pero no la otra, hace casi una década? Era tan recurrente el asunto que hasta Francesco Pecco Bagnaia cayó en la comparativa y su respuesta, como la de Marc Márquez, dejó retratado tanto tiempo después a Valentino Rossi, por las formas y las circunstancias, así como por el resultado.

