Dall’Igna pasa al ataque, durísimo: hunde a Aprilia y desvela un secreto demoledor con Marc Márquez

Existe la tentación para ciertas voces de ver una mano interesada detrás de las últimas carreras de este Mundial, sobre todo en base a la toma de decisiones en Ducati que aplique fuerza para que la balanza caiga del lado de Francesco Pecco Bagnaia y no de Jorge Martín, pero Gigi Dall’Igna, mandamás en Ducati Corse, ha querido responder a estas opiniones a la vez que dejaba recados por doquier en el paddock, incluido un aviso con Marc Márquez.

En una entrevista con la Gazzetta dello Sport advertía sobre esa línea de pensamiento que cree que Pecco será beneficiado por Borgo Panigale para ganar su tercer título: “Los que insisten con que no dejaremos ganar a Jorge Martín no conocen mi historial. Esto es un deporte y es justo que siga siendo un deporte. Para mí debe ganar el mejor. Creo que es significativo que ya no hayamos introducido innovaciones técnicas que impidan recibir un mejor trato uno que el otro”.

Pero Dall’Igna no se quedó ahí, también opinó sobre el desembarco en Aprilia de Fabiano Sterlacchini, que tan buenas reacciones suscitó entre algunos de los protagonistas, como Aleix Espargaró, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, comentando que “no creo que Sterlacchini fuera la primera elección de Aprilia”. Casi nada. Recordemos que ambos trabajaron codo con codo.

Por último, reafirmó su decisión por Márquez por delante de Bastianini o Martín porque, además de lo expuesto en otras ocasiones, “creo que puede crecer en comparación con lo que vemos hoy. Creo que la clasificación será un problema que se resolverá rápidamente. Pero desde el punto de vista de la velocidad todavía tiene algo que mostrar”. Parece que esa decisión se la va a tomar como algo personal y el 93 debe ser su brazo armado para callar bocas.