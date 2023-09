Confirmado el momento del divorcio entre Honda y Márquez: Japón echa humo, Ducati se relame

Sin solución de continuidad, el Mundial -y no solo hablamos del presente sino también el que está por llegar en 2024- echa humo y vuelve a buscar una cita que llega candente por multitud de aspectos, siendo el mordisco de Jorge Martín a Bagnaia en la tabla y el futuro de Marc Márquez los ejes centrales de actualidad. Al respecto de lo segundo, el español juega con dos opciones y una de ellas la apura hasta el final por un divorcio bien señalado con Honda y que es difícilmente reparable.

Tal y como os contábamos en Don Balón Moto GP, el español y Ducati tienen un principio de acuerdo de cara a la próxima temporada para que el 93 se una a su hermano en Gresini, algo que, si bien no está cerrado, sí marca un punto de inflexión en el gran culebrón del motociclismo. Con la puerta de KTM cerrada por Dorna al impedir a la firma austriaca sumar más motos a su equipo y con Honda revelando un mar de dudas, el español quiere ir a Borgo Panigale, el mejor ecosistema para alcanzar el éxito.

No se saben fechas al respecto de una confirmación o negación de tal acuerdo, pero a unos días de que eche a rodar la competición en el circuito en casa de la marca del ala dorada, Japón, sí ha quedado patente el momento del divorcio: Fue en Sachsenring, donde el equipo no respaldó al piloto en su deseo de no correr, cuando las dos partes se distanciaron. Eso y el paso atrás en los test de Misano son claves para el ilerdense en su deseo de romper con su equipo.

El Mundial y el legado de ‘Il Dottore’ y Marc

Y en medio de los fuegos artificiales mediáticos referentes al futuro de Márquez fulge más que nunca el cara a cara de Bagnaia y Martín, con solo 13 puntos de diferencia entre ambos; un ascenso, el de Martinator, que pone más presión a una pobre temporada de Enea Bastianini, el cual ve como su rival por el otro asiento titular de Ducati sale peor parado y no precisamente en base a la meritocracia de 2023: su eleccón entre los dos es discutida. Por último, está Aleix Espargaró, quien ha descargado la responsabilidad compartida para Il Dottore y Marc en la manida acción de 2015: “No me gustó absolutamente nada todo lo que generó la acción entre Marc Márquez y Valentino Rossi”. Creo que los dos fueron un poco culpables", decía en un canal propio. Veremos cómo reciben esa imparcialidad los dos genios.