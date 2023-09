India lo cambia todo: Honda y Ducati dan un vuelco al futuro Márquez y Jorge Martín ataca a Bagnaia

En el río revuelto de India parece que puede haber una pesca inesperada y el accidentado gran permio asiático ya ha dejado las primeras sorpresas, con las dos Honda rindiendo a un mejor nivel del esperado, con Ducati mandado pero con Jorge Martín marcando territorio sobre la supremacía de Francesco Pecco Bagnaia. Y eso es ‘solo’ lo que ha ocurrido a primera hora en lo deportivo, porque el culebrón por el futuro del 93 también toma una nueva deriva.

El contrato del español

Existe una hipótesis que sopesa Crash sobre el contrato del ocho veces campeón del mundo que sería controvertida y que aseguraría que Marc Márquez cumpla lo firmado -ya saben, durante esta temporada y la siguiente- con la marca japonesa, pero lo haría mediante la obligación que su misma vinculación contractual fija. Esto es poco probable, ya que además de que Márquez no descarta forzar su libertad, en Honda han afirmado que no se quedarán con nadie que no quiera seguir. Ahora bien, lo que sí parece es que ambos equipos están estrechando el cerco sobre un piloto español que no suelta prenda, por algo será.

Y en medio siguen surgiendo más rumores, unos que ponen a Ducati y KTM en la órbita del español, aunque con los de Borgo Panigale tomando ventaja sobre los austriacos, que no podrían luchar por hacerse con el de Cervera hasta 2025. Sí podría recalar en 2024 el 93 en Gresini, lo cual no está ni mucho menos descartado y resulta factible.

Un paso al frente y un serio aviso

En lo deportivo es llamativo ver otra cara en Márquez y Mir, que por fin pudieron rodar en ritmos competitivos, siendo en los libres el ilerdense el cuarto mejor tiempo. Ahora bien, más allá de que exista un milagro de Honda en el trazado inédito indio, quién parece que saldrá con el cuchillo entre los dientes es Jorge Martín, a tiro de piedra de Bagnaia en el Mundial (247 por 283 puntos) y que, de nuevo, volvió a ser de lo mejor sobre el asfalto. ¿Será este el momento de su asalto el líder?