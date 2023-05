Crece la tensión por Marc Márquez: se filtra el odio de Valentino Rossi y Bagnaia se harta

Queda mucho para Mugello pero los nervios no han disminuido en este parón, al menos no lo han hecho aun teniendo tan reciente un Gran Premio de Francia que fue muy accidentando y espectacular y donde de nuevo Marc Márquez demostró que ha de forzar mucho su Honda para estar con los mejores, pero que incluso con eso va a estar ahí, lo que genera tensión y nervios en el resto del paddock. Así se ha filtrado al menos, con Valentino Rossi de fondo y Bagnaia lanzando un serio dardo.

Vaya por delante que en Le Mans han coincidido varias cosas. La primera, que Márquez se ha colado entre los mejores pero en carrera no acabó, lo que afila la atención de sus rivales pero a la vez saca a relucir que va al límite con su moto y eso lo lleva a cometer errores que tocan grava. In embargo, más allá de ello, su roce con Bezzecchi ha permitido que se abra un abanico de especulaciones que, de nuevo, tocan de cerca a Valentino Rossi y no lo dejan bien parado.

Esta vez ha sido Óscar Haro en el programa de Nico Abad en Twitch, según ha desvelado MotoSan, el que ha cargado contra Mooney VR46 y precisamente contra el actual líder de Moto GP, asegurando que “el único que hace daño a Ducati es Marc”, comentaba, añadiendo que “Davide Tardozzi ha cogido a sus pilotos y les ha dicho que vayan a por él. Y en el Mooney tienen un odio hacia Márquez que es normal porque son acérrimos a Valentino Rossi”. De ser así, la hostilidad con el 93 no ha hecho más que empezar.

Bagnaia apunta y dispara

Tampoco se quedó callado un Francesco Pecco Bagnaia que de nuevo vio como se iba de vacío de una carrera al caerse, esta vez en un tenso duelo con Maverick Viñales. Al hilo de lo accidentado de este inicio de Mundial, lo que le toca de cerca, dijo en DAZN que “no entiendo lo que está pasando, sinceramente. Pilotos que están atrás, quieren adelantar a seis pilotos en una vuelta”. Visiblemente molesto, certificaba en el mass media que “la lucha me gusta cuando tenemos luchas buenas, pero si es sin respeto no me gusta.