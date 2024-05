Dall’Igna, Martín y Ducati, paralizados en Mugello: Márquez y el plan B, KTM, Aprilia u otra marca

Hay estupefacción en Ducati con la respuesta vertida por Marc Márquez, con toda la intencionalidad, sobre su posible firma por Prima Pramac con una GP25 durante la temporada que viene, más que nada porque se intuía que pese a no ser moto de fábrica, el español aceptaría lo más parecido a las Lenovo, sin embargo, el ocho veces campeón del mundo ha dejado a Dall’Igna, Martín y Ducati boquiabiertos.

De una respuesta a la inmediata posterior

“El Prima Pramac no es una opción para mí”, dijo tajante el piloto de Cervera sobre la opción de que una GP25 fuera para él, pero con asiento para Jorge Martín junto a Francesco Pecco Bagnaia, y eso, lejos de lo que pueda pensarse, deja a Ducati entre la espada y la pared. El equipo del búfalo se había decidido por Martín, pero lo habían hecho pensando que Márquez aceptaría el plan B y que no había posibilidad de perderlo, pero el de Gresini ha subido la apuesta y eso pone en su camino a tres marcas muy concretas: KTM, Aprilia y la misma firma de Nadia Padovani.

La replica de Pramac a la interlocución de Márquez ha sido a la vez una amenaza para el actual equipo del 93, Gresini. Gino Borsoi, jefe de Pramac, decía respetar la decisión de Márquez aunque advertía: “nosotros somos el equipo al lado de Ducati, tenemos las motos oficiales, como las que tiene el equipo oficial. Seguiremos teniendo las motos oficiales también para el año que viene”. Es decir, si Marc piensa presionar a Borgo Panigale para que le de una moto oficial a Gresini, el actual equipo de Jorge Martín no lo va a permitir.

🗣️ "Todo el respeto para Marc, pero el Pramac es un equipo que trabaja muy bien"



💬 "Seguiremos teniendo la Ducati oficial el año que viene"



Gino Borsoi habla en nombre del Pramac Racing y responde a Márquez #ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/T8BRimTA7n — DAZN España (@DAZN_ES) May 31, 2024

Y lógicamente en medio están KTM y Aprilia, que han declarado poco menos que si el 93 se pone a tiro, no lo dudarán. Por tanto, si Pramac no se va a Yamaha y Gresini aspira a una GP25, pero Márquez quiere una moto de fábrica, el callejón sin salida se estrecha. Y hay un hecho que los aprieta más y que resaltó Giacomo Agostini en GPOne: el mítico piloto italiano elegiría a Márquez y no a Martín: “Marlboro era marketing, así que Marc Márquez: ‘Marc marketing’”.