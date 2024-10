Saltan las alarmas en Motegi con Jorge Martín y Marc Márquez: Bagnaia sonríe pero Gresini guarda eso

Viernes complicado para dos de los candidatos a hacer cosas grandes en el Gran Premio de Japón, lo que es música para los oídos de un tercero. O lo que es lo mismo, tanto Jorge Martín como Marc Márquez han reportado muchas dificultades en su inicio en Motegi, lo que puede ser el preámbulo de un drama en ciernes del que se beneficiaría el segundo en la tabla y bicampeón, Francesco Pecco Bagnaia. O tal vez no…

En palabras publicadas por Motosan, el líder del Mundial advertía que “he conseguido ser rápido y no solo una vuelta, el ritmo tampoco es que fuese malo, entonces si consigo dar ese pasito pues podré mejorar el ritmo yo creo y si no creo que este ritmo igualmente no es malo ya para pelear por la victoria, pero las sensaciones no son las mejores”, asegurando además que ve a Bagnaia más fuerte que en Indonesia.

Por su parte, Márquez iba en la misma dirección, aunque siendo más cauto aún.

El ocho veces campeón del mundo analizaba sus sensaciones en suelo nipón y, como le ocurre al de Pramac, no está cómodo: “No entendemos nada de los neumáticos, pero afortunadamente en el contrarreloj me sentí bien y pude ser rápido. Ahora necesito encontrar esa consistencia”, decía, asegurando que había tenido “muchos” problemas, pero sintiéndose satisfecho con el resultado de la especial Q2 japonesa: “No puedo entrar en detalles, pero tuvimos pequeños problemas y fue una práctica muy importante. Esa fue la razón principal por la que pasé tanto tiempo en el box: para prepararme bien, solucionar los problemas y simplemente hacer el ataque de tiempo”.

Dichas complicaciones fueron confirmadas por Frankie Carchedi, del equipo del español, quien eso sí, avisó: “nada funcionaba, pero descubrí algunas cosas en los últimos 10 minutos”. ¿Esperanza?

Cambio en Noale

Tanto Aleix Espargaró como Jorge Martín y Marco Bezzecchi entraron a opinar la llegada de Fabio Sterlacchini a Aprilia y en general todos coincidían en que era una gran noticia de cara a 2025. Aleix decía que el fichaje de los dos nuevos pilotos, dos jefes técnicos y el del nuevo director “son gasolina al fuego. Creo que les van a ir bien”, comentaba a Motorsport, mientras que el subcampeón del mundo en 2023 aseguraba a Crash: “parece que todo el mundo está muy motivado por ese cambio, así que estoy muy contento de que lo hayan hecho”. Y el de Rímini lo confirmaba al mismo mass media: “sé que es un ingeniero muy, muy bueno y que hizo un muy buen trabajo en Ducati, pero también en KTM”.