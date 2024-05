Dall’Igna y Domenicali empujan al abismo a Martín, Bagnaia no lo entiende y Márquez es el elegido

Los resultados van a marcar el resultado final, pero ya de por sí esta premisa no es aceptada totalmente por Enea Bastianini y Jorge Martín a la hora de dilucidar quién debe ser el elegido para acompañar a Francesco Pecco Bagnaia la temporada que viene. Ahora bien, esa es la decisión de Ducati y sobre ella planean más condicionantes que tienen a Gigi Dall’Igna y Claudio Domenicali como promotores de un trato cada vez más favorable a la aspiración del 93.

Lo primero de todo, porque Márquez ya domina y si no lo hace, lucha cara a cara con la cabeza por hacerlo, y ese mérito se lo reconocen desde Borgo Panigale por su rapidísima adaptación a la Gresini y porque tiene una GP23. Unido a esto, tal y como os contábamos en Don Balón Moto GP, la telemetría no engaña, y desde luego no lo hace al fabricante, de ahí que la confianza crezca en favor del 93. Por eso Ducati lleva la lucha entre sus tres candidatos al plano de la igualdad. Dall’Igna decía en Motorsport: “Estamos intentando dar a todos los pilotos el mejor material posible para colocarles en la mejor disposición con vistas a las próximas carreras, que son fundamentales para ellos y para nuestra elección”. En esta línea, al parecer, el CEO de Ducati, Domenicali ha advertido que además de lo que supone a nivel de patrocinadores y poder mediático tener al ilerdense en sus filas, revela el citado medio, el equipo mismo quiere trabajar con el 93. El mismo asunto de los patrocinios no sería un problema, ya que el medio de comunicación preguntó a Márquez sobre su vinculación con Red Bull y la de Ducati con Monster, de si eso sería un inconveniente, a lo que comentó que "Ojalá llegue este momento de poder tener la opción de fichar por el equipo de fábrica. Si eso ocurre, todo es hablarlo y contemplar las distintas opciones”.

Un factor clave

Pero lógicamente no solo son estos asuntos los que determinan si Martín se queda o se va, si Márquez es el elegido o no, también está el factor económico en la nueva política del equipo de reducir costes, que en el caso del 89 pasaría por, cuenta el mass media, un contrato con un salario base inferior al que le corresponde en este 2024. Y sendos elementos, como decimos, empiezan a inclinar la balanza.

De ahí que sea crucial lo que pase en pista, ya que no es lo mismo que Martín se convierta en campeón a que lo haga Márquez.