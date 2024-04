Valentino Rossi se mete en el duelo de Márquez y Bagnaia; Espargaró y el 93 responden: vienen curvas

La victoria de Francesco Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Jerez fue de las que hace afición y no solo por su emisión en abierto en España, que rompió récord de audiencias en la dominical, sino porque recuerda a las viejas refriegas de Marc Márquez con otro italiano, uno que llevaba en la pegatina el 46. Tanto es así, que Valentino Rossi ya se ha metido de lleno en el duelo, que promete ser por el título, al que responde Pol Espargaró y con el 93 ya sonriendo.

Sí, Pecco Bagnaia celebró su victoria sobre el ilerdense con rabia, con mucha satisfacción, y no solo por los últimos resultados, que también, sino porque le costó retener al de Gresini, algo encomiable pero que ha removido el paddock de este a oeste, de norte a sur, finalizado en la sonrisa y las palabras del de Cervera que ya tienen en pie de guerra al mismo bicampeón, a Rossi y a Jorge Martín, como poco.

Analizando la carrera en Sky Sports, The Doctor dijo que “Pecco considera a Marc como uno de los competidores en la lucha por el campeonato”, comentaba el nueve veces campeón del mundo, certificando el gran rendimiento y respuesta del turinés, pero a la vez dejando claro que “si Marc Márquez ve que sangras o tienes menos fuerza, te muerde más fuerte”. Bien lo sabe él. Que Márquez ya está ahí es algo que cada vez es más evidente. Y esa capacidad del español de luchar con la GP23 contra la GP24 es lo que puede marcar a diferencia. Pol Espargaró lo advertía en DAZN: “luchar de tú a tú con una moto del año anterior y con el nivel que está mostrando actualmente es algo digno de ver y valorar”.

Existe un plan en el de Gresini

En conversación con Motorsport, Márquez respaldaba el hecho innegable de su crecimiento y que refleja su satisfacción: “No lo considero una derrota, solo he ganado, en mi plan, en el trayecto que tengo en mi cabeza y estoy cada vez mejor”. Es decir, existe una hoja de ruta y se está cumpliendo. “Realmente me sorprende estar a solo 32 puntos del líder (Martín), porque he hecho un inicio de temporada pésimo. Eso quiere decir que se está rodando al límite, que van a haber muchos más ceros y las cosas estarán apretadas. Para mí ya es un orgullo poder estar batallando de tú a tú con los líderes de Ducati".