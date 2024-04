Márquez deja mudo el paddock tras Jerez, nuevo futuro en 2025: Acosta y Bagnaia no sabían nada

El cara a cara entre Francesco Pecco Bagnaia y Marc Márquez de Jerez tiene dos lecturas y en ambas Ducati sale ganando porque esta vez ninguno de los dos se fue al suelo y, por intereses de la fábrica, siempre van a preferir ese final, con el de Lenovo por delante. Pero esas dos lecturas arrojan pistas sobre el futuro del 93, que el mismo bicampeón o Pedro Acosta observan de cerca, y lo hacen por las palabras del ilerdense y porque tal vez pueda o deba ser su compañero de equipo.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez viendo el momento en el que se han tocado 👀#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/RWmZsxkNqJ — DAZN España (@DAZN_ES) April 28, 2024

Estancia, pero con una moto de fábrica

En Borgo Panigale saben que una de las grandes opciones para contentar a Márquez si lo quieren retener es ofrecerle una Prima Pramac para la temporada que viene, con lo que tendría en principio una moto similar a Bagnaia. Con ello, además, conseguirían hacer una dupla en el equipo de fábrica con el turinés y el madrileño. Otra cosa es que acepte ‘tan poco’. Porque el problema es que el 93 está cada vez más pretendido, como él mismo se ha encargado de recalcar.

Al ser preguntado tras su quinta plaza en los test de Jerez, el de Cervera comentó sobre su futuro que: “lo importante es que la decisión, el plan me está saliendo bien. Y lógicamente cuando hay resultados las fábricas van contactando. Ha habido conversaciones. Mentalmente tengo bastante claro lo que quiero. Depende de todo en general, pero lo importante es que lo tengo claro y no solo tengo una opción”. Como ven, opciones no le van a faltar, es el piloto más mediático, de lejos, del circuito y los patrocinadores lo saben.

En esas pablaras se atisba que Ducati puede ser el elegido, pero, a la vez, en ellas hay que poner el matiz sobre las que recientemente anunció de querer una moto de fábrica para la 2025. ¿Son ambas compatibles para si no es en esta temporada, tratar de ganar el Mundial en 2025? Está por ver y lógicamente en KTM, Aprilia y Ducati están atentos.