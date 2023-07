Doble mazazo de KTM a Marc Márquez con el peor final de Honda y portazo al fichaje con Pedro Acosta

Honda lleva demasiado tiempo sumida en una espiral llena de polémicas, decepciones y situaciones desagradables. Todo comenzó en esa fatídica caída de Marc Márquez en Jerez, donde su lesión, junto con una complicada recuperación alejó al de Cervera alejado de Honda durante demasiado tiempo. Algo que ha acabado por pasar una graves factura a la firma japonesa, que perdió el rumbo y sigue sin encontrar el camino que los llevó al éxito durante la segunda década de los 2000.

La realidad de Honda es de lo más preocupante. Las marcas no están en Moto GP por amor al arte, sino que están ahí porque les supone un buen rédito económico, algo que con la mala imagen que están dando, no sucede. Es por este motivo que se empieza a temer por una posible huida de los japoneses, lo cual ha sido evidenciado en Speedweek por el CEO de KTM, Stefan Pierer: “Me preocupa mucho que Honda se retire, igual que lo hizo Suzuki”.

Ante esta situación, el abandono de Honda significaría la pérdida de la marca más legendaria e icónica de toda la competición. Algo que sin lugar a duda supondría un revés económico para el resto de los equipos restantes en la categoría reina del motociclismo.

Cuando Pierer habla sobre el caso de Suzuki se refiere a una de las decisiones más sorprendentes de la historia. La marca venía de coronar a Joan Mir como campeón del Mundo de Moto GP y decidió que no estaba en condiciones de seguir en la competición y cerró sus líneas en un movimiento que dejó sin moto a Alex Rins y al mismo Mir.

En caso de que Honda tomara la fatídica decisión de marcharse de Moto GP, Marc Márquez se vería en la tesitura de buscarse un asiento a la desesperada. KTM es y ha sido uno de los grandes deseos de Marc de cara al futuro. Algo que no acaba de encajar según el Pierer: “¿Cuántas veces crees que se nos ha ofrecido a lo largo de los últimos meses? Firmar a Márquez no es nuestra manera de ganar. Nosotros fabricamos nuestros pilotos desde Moto3 y Moto2”. Con sus palabaras ha quedado claro que la apuesta de KTM pasa por Pedro Acosta y no por Marc Márquez. Un golpe durísimo para el catalán que ve como se aleja su asiento favorito.

Así pues doble mala noticia para Marc Márquez, pues en pocas palabras, KTM ha augurado un futuro muy oscuro para Honda y le han cerrado las puertas de su moto favorita de cara a 2024.