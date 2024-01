Doble palo para Ducati y Rossi provocado por Márquez y Quartararo y Jorge Martín se harta y raja

La incógnita, pese a todo, pese a los primeros instantes de Marc Márquez encima de la Gresini, pese a la mala temporada de Enea Bastianini o la sensacional de Jorge Martín, permanece. Y ya hay consecuencias. Las primeras llegan con las concesiones, pero también con las declaraciones sobre las sensaciones iniciales. Y en todo ello nadie se libra, desde Ducati a Yamaha pasando por el mismo 93 o Valentino Rossi.

La pelea por un puesto en Ducati

Decía Marc Márquez recientemente que él no vive del pasado, que ahora debe labrarse un hueco en Ducati, y en verdad, aunque los inicios han sido prometedores, así es. En el diario AS aseguraba que “en el pasado he hecho mucho, pero tengo que demostrar que también puedo hacerlo en el presente. Nadie es eterno y sería un error, en la situación en la que estoy, pensar en lo que me hizo una persona u otra”. Y eso, como es lógico, va a condicionar al resto de pilotos de Ducati, muchos de ellos bajo el halo de la Academia, que serán rivales tanto en 2024 como pueden serlo de cara a 2025 por los dos puestos oficiales del equipo italiano.

Fugas

Uno que fue miembro de Borgo Panigale y que está íntimamente relacionado con Il Dottore pero al que ha dejado plantado por una nueva aventura, como es su hermano Luca Marini, habló de sus comienzos en Honda, donde ha llegado precisamente por la marcha del ilerdense. Y los motivos son claros, como exponía en palabras recogidas por Motosan: “en primer lugar, es el mejor de la historia. Los números y las estadísticas hablan por sí solos”. Han corrido ríos de tinta acerca de esta marcha de los brazos de su hermano pero el paddock es dinámico y desde luego no es la única marcha en Ducati, ya que los ingenieros Massimo Bartolini y Marco Nicotra han dejado la marca para irse al equipo de Fabio Quartararo, Yamaha, del que se esperan grandes cosas.

Un nuevo toque de atención de puertas adentro

No lo ha ocultado nunca, solo que tras su paso al frente por el campeonato en 2023, que no consiguió consumar, Jorge Martín ha entendido que la próxima temporada ha de esperar en Pramac antes de dar el salto al rojo… o marcharse. En Europa Press volvió a recordárselo a su equipo: “me veo como piloto oficial en 2025, pero si no se puede, tendré que mirar otras opciones”.