Ducati, a las armas: Rossi descalifica a Marc Márquez y Jorge Martín y Bastianini temen la jugarreta

La guerra no paró, sigue ahí, latente, al menos la mantiene viva uno de los dos contendientes, el único de los dos que ya no puede intervenir en el Mundial. Valentino Rossi no perdonará a Marc Márquez, si es que este cometió alguna afrenta, y no solo eso, el italiano seguirá considerando al español como un enemigo, alguien a quien despreciar, lo que deja claro al público y a Ducati.

No hay paz en el duelo

Habló el nueve veces campeón del mundo con L’Equipe acerca de la sucesión en Lenovo Ducati y lo hizo con claridad y rotundidad, pero también perdiendo la compostura, calificando de malos modos al 93 y ninguneándolo. Y todo eso con palo incluido a Ducati, que, curiosamente, acaba de darle a su piloto, Fabio Di Giannantonio la otra GP25.

Del fichaje del de Cervera por el equipo de fábrica, The Doctor comentó que “no entendí muy bien esta historia”, dijo sobre la decisión de Ducati. “Todo parecía hecho para la llegada de Jorge Martín al equipo oficial. En cualquier caso, Bagnaia está listo, es bicampeón de MotoGP y este año está luchando por conquistar su tercer título seguido de la clase reina. Pecco no necesitaba a Marc en el garaje para demostrar que es el número 1”, a la par que se despachaba a gusto sobre la relación que le desune con el español: “tengo clara mi opinión sobre este personaje y nunca la cambiaré”. Por último, Rossi critico la ruptura de la política de cantera de Ducati, que tenía “una pirámide que permitía a los jóvenes pilotos progresar”, cosa que, según él, muere con Márquez.

Quien ha sembrado también un caldo de cultivo polémico ha sido Ricardo Jové, quien ha puesto en entredicho que los tres candidatos al título puedan luchar en buena lid: “Espérate que Ducati decida que quiere ayudar un poco más a Marc para evitar o procurar evitar que Martín y Bastianini le pinten en la cara”, decía en la tertulia de Duralavita haciendo alusión a la necesidad de Ducati de que Márquez vaya subiendo el nivel para la temporada que viene y lo haga sobre los otros dos pilotos, Martín y Bastianini, quienes no serán parte del equipo en 2025.