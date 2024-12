Ducati desata la rivalidad entre Márquez y Bagnaia, la colaboración es clave

El Mundial de MotoGP 2025 se perfila como uno de los más emocionantes de la historia, con una rivalidad que promete ser intensa entre Marc Márquez y Francesco "Pecco" Bagnaia.

Ambos pilotos de Ducati, cada uno con su estilo y ambiciones, serán los grandes protagonistas en el campeonato del próximo año. Sin embargo, desde la escudería italiana ya se preparan para que esta rivalidad no afecte el rendimiento del equipo, buscando una colaboración que beneficie a ambas partes.

El jefe de Ducati, Davide Tardozzi, ha destacado la necesidad de una "buena colaboración" entre Márquez y Bagnaia. Según sus palabras, ambos pilotos son "increíbles" y, con el enfoque adecuado, Ducati puede consolidarse como el equipo más fuerte de la parrilla. Tardozzi confía en que, pese a la competencia interna, el trabajo conjunto entre los dos será esencial para seguir siendo la referencia en el campeonato.

"Fighting with a true champion like Marc for third position is not a bad result. I think Pecco and Marc are incredible riders. I think we will manage a good collaboration between the two riders, and I think we will be the team to beat next year." ~Davide Tardozzi