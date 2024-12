El aviso de Jorge Martín a Bagnaia y Márquez de cara a 2025: "Lo volveré a hacer"

Jorge Martín, el flamante campeón del mundo de MotoGP 2024, tiene claro que no se conforma con lo conseguido. A pesar de haber ganado el título mundial, su salida de Ducati ha generado dudas sobre sus opciones para defender su corona en 2025. En un panorama dominado por los pilotos de Ducati, como Francesco Bagnaia y Marc Márquez, Martín ha lanzado un aviso claro a sus rivales: "Lo volveré a hacer".

Una temporada para el recuerdo

El título de MotoGP en 2024 fue un logro histórico para Jorge Martín, quien demostró su capacidad para competir al más alto nivel. Para conseguirlo, no solo tuvo que enfrentarse a pilotos de gran nivel como Bagnaia, quien ganó 11 carreras, y Márquez, quien mostró su mejor versión. Martín destacó la dificultad de la temporada, especialmente al derrotar al mejor Pecco y al mejor Marc, a pesar de no contar con la moto más rápida de la parrilla.

“Es increíble. Ganarle al mejor Pecco, porque ganó 11 carreras. Creo que Marc también fue su mejor versión. Quizás no tenía la mejor moto, pero fue el mejor Marc”, comentó Martín sobre sus rivales.

El sacrificio de un campeón

Martín no ocultó que este título llegó tras mucho esfuerzo. Reconoció que se dejó todo en la pista y fue más allá de sus límites para conseguir la corona. A pesar de que solo logró ganar tres grandes premios, la consistencia fue su mejor arma, sumada a una gran capacidad para superar obstáculos.

“Te puedo asegurar que estuvo al límite y les gané a los dos. Seguro que necesito mejorar porque fui muy consistente, pero solo gané tres domingos. Me caí dos veces cuando estaba liderando, así que siempre hay margen para mejorar, y lo intentaré”, aseguró el piloto de Aprilia.

La guerra de 2025: Ducati no es invencible

Aunque Ducati sigue siendo la gran favorita para el título de 2025, gracias a la fortaleza de su moto y la calidad de sus pilotos, Martín ha demostrado que no necesita tener todo a su favor para ser competitivo. Su paso a Aprilia puede parecer un desafío, pero el campeón mundial ha dejado claro que su espíritu de lucha no se ha agotado.

Aunque las apuestas no lo favorezcan, Jorge Martín promete seguir peleando. A su juicio, la lucha no está decidida y se ve capaz de hacer frente a las dos grandes estrellas de Ducati. Su mensaje es claro: no se le puede subestimar.