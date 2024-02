Lorenzo carga contra Marc Márquez y Pedro Acosta y Bagnaia deja una advertencia oculta al 93

Hasta que se demuestro lo contrario -quién sabe, incluso eso pase en Sepang dentro de seis días-, Francesco Pecco Bagnaia y Jorge Martín son los rivales a batir, aunque el primero, el que más tiene que perder, no se amedrenta por los múltiples cambios y prefiere ser cauto… eso sí, con advertencia a Márquez. La suya, la del turinés, es velada, no así la de Lorenzo, que carga contra el ilerdense y Pedro Acosta.

Cautela y aviso

La segunda victoria consecutiva de Bagnaia en Moto GP lo convierte en el rival a batir, en el piloto que defiende título y por tanto al que más pueden afectar fichajes como el de Márquez o las concesiones a Yamaha o KTM, y de ambas cosas habló para MOWMag el bicampeón. Sobre lo primero, dejó unas sorprendentes declaraciones que, sin decir mucho, contaban bastante: “de momento no puedo decir demasiado porque igual me atacarían, son botones que no puedes tocar”. En base a lo segundo, se quejó de la normativa sobre la presión de los neumáticos y dijo que “si quieren dar concesiones a otros no tiene sentido que nos quiten algo a nosotros”.

Lorenzo no es tan optimista

Si bien casi todas las voces en Moto GP han advertido que Márquez será rápido, que puede incluso luchar por el Mundial y que Pedro Acosta, si bien no llegará a tanto, sí puede dar guerra, Chicho Lorenzo ha cambiado ese argumentario justo por todo lo contrario. A Nico Abad le comentó sobre el 93 que de “Márquez le admiro muchas cosas y hay otras que no me gustan nada”, siendo una de estas últimas su voluntad por ir al límite, como por ejemplo la temporada pasada, donde “todo el mundo había entendido el mensaje de que la Honda no funcionaba. Entonces, ¿dónde está su límite? (Márquez) Es ahí donde veo el problema de Marc; en que si no afloja se va a hacer daño”.

Y como decimos, también tuvo un pronóstico nada halagüeño para el Tiburón de Mazarrón, sobre el que argumentó que Acosta creo que este año lo va a pasar mal. Le va a costar mucho. Habrá que darle tiempo para adaptarse”.