Ducati no solo pierde a Bastianini y Marc Márquez gana con la sanción y VR46 es la gran amenaza

Veremos qué ocurre este fin de semana en el Gran Premio de Las Américas ya que las dudas siguen planeando sobre la gobernabilidad del campeonato, que se abre a muchas incógnitas, con la inclusión de varios pilotos como Marco Bezzecchi, líder del equipo de Valentino Rossi, capaces de ganar y unas carreras de esprint que están marcando la jornada dominical. De momento, Austin amanece con una duda dura para Ducati y con Marc Márquez recibiendo un doble apoyo por el accidente del Gran Premio de Portugal con Miguel Oliveira que le ha costado ya tres carreras al español.

Habla el protagonista y cierra el debate que no tapa la FIM

Al final, el gran damnificado por el error del 93 de Honda, además de Márquez, que con la cita de Estados Unidos ya se ha perdido tres grandes premios, fue Miguel Oliveira, y ha sido precisamente el luso quien ha salido en defensa del español zanjando un asunto que sigue trayendo cola debido, en parte, a la sanción. “Marc y yo lo solucionamos todo el domingo. Vino al centro médico después de la carrera para ver cómo estaba. Allí también me explicó lo sucedido. Se disculpó por ello y ahí se acabó el asunto para mí. Espero que vuelva pronto y se recupere totalmente", dijo en la rueda de prensa previa a la disputa del Circuito de las Américas. Tema zanjado… O no.

Aunque no hay decisión definitiva sobre la apelación que presentó HRC por el cambio en la doble sanción emitida por la FIM para Márquez y que, a su juicio, no caducaba en Argentina, el equipo japonés obtiene media victoria ante el Tribunal de Apelación de MotoGP, ya que este “se pronunció sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la Solicitud de Sanción presentada por los recurrentes”. Si bien no es una decisión definitiva, sí es provisional y en favor de los intereses del ocho veces campeón del mundo, que podría correr en Jerez sin penalización.

Posible baja en Ducati

Una de las dudas que tiene Ducati de cara al fin de semana, tal y como publica Moto San, es la de Jorge Martín, que, aunque parece que correrá no sabemos si lo hará con muchas garantías, ya que dijo “llevo toda la noche con fiebre, estoy bastante débil, a ver si me recupero. Ayer tenía anginas, ósea me duele la garganta. Estoy con antibiótico, a ver si me recupero”, decía. Martín es una de las grandes bazas de una firma, Ducati, que no podrá contar con Enea Bastianini, como Márquez, lesionado. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, del equipo de Valentino Rossi, sigue siendo la amenaza para Bagnaia.