Ducati sacude a Bagnaia: tienen más rivales que Quartararo y Márquez

Nadie pone en duda en el paddock que la cantidad hace la fuerza de Ducati y que esta ha convertido a la firma italiana en una durísima roca difícil de superar. Simplemente, en Borgo Panigale juegan con más variables, con más datos, con más recursos y eso los convierte, en la guerra de la regularidad, a largo plazo, en un adversario casi insuperable. Y aun así hay miedos en el equipo carmesí, y no se piensen que vienen solo de los teóricos rivales de Francesco Pecco Bagnaia por el título en 2023, como son Fabio Quartararo y Marc Márquez, ente otros, también internamente pueden existir amenazas.

Es muy interesante mostrar la evolución de Ducati a través de quien ha visto y conducido la moto cuando esta no calibraba hasta el tiempo presente, cuando domina en Moto GP. Por eso las palabras de Michele Pirro en GPOne son una delicia. El piloto hablaba de esos complicados tiempos en los que Ducati “era una moto con la que entrabas en las curvas y no sabías si llegarías a la salida”. Por eso no triunfó, a su juicio, Valentino Rossi a su paso por la marca italiana. También, remarcaba, que todo cambió con la llegada al equipo transalpino de Gigi Dall'Igna.

Hoy, con Pecco Bagnaia se ha tocado un techo que tiene su extensión en todas sus motos en pista, en sus grandes pilotos, y es precisamente uno de ellos el que lleva advirtiendo de sus intenciones, con Bagnaia y sobre él, desde hace tiempo. Enea Bastianini, ahora, teóricamente, igual en estatus y recursos al actual campeón, advierte sobre cuáles son sus pretensiones en 2023: “me pusieron en el equipo oficial, así que definitivamente tendré la oportunidad de ganar el título”. Bastianini comentó también ante los medios recientemente, en la fiesta de su equipo en Bolonia, que Bagnaia y él deberán poner en común y a punto la moto, porque luego “en la pista, cuando llegue el momento de la carrera, todos se las arreglarán solos, como debe ser”.

Indudablemente muchos ojos miran a Quartararo y Márquez como adversarios potenciales y hasta temibles para Bagnaia, pero ante la superioridad de Ducati, ¿alguien puede descartar de la pelea áurea precisamente al único piloto que tiene la misma moto que el actual campeón en 2022? No lo duden, el francés y el español van a luchar por poner en aprietos a Bagnaia, pero también Bastianini. Y el que avisa no es traidor.