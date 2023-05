Ducati y Honda estallan por Marc Márquez, es la madre de los líos: viraje radical y robo del siglo

Antes de acometer el análisis sobre las palabras de Jorge Lorenzo que vaticinan un viraje radical en el futuro de Moto GP con respecto al próximo paso que dé en su carrera deportiva Marc Márquez, hay que decir que el carácter, el estilo de conducción y las prestaciones del ilerdense, en lo poco que ha podido mostrar en el reciente Campeonato del Mundo de Moto GP, se complementan a la perfección con la opinión vertida por el mallorquín. Es decir, Márquez es un ganador y como tal no sabe correr ni participar de otra forma, lo que, según Lorenzo le llevará a forzar un cambio, cosa que puede ser inminente.

El cinco veces campeón del mundo ha hablado con Moto GP sobre el español y ha vuelto a dejar una duda que puede estar pergeñándose tanto en la cabeza de Márquez como en la del equipo que lo acogería, Ducati. Y es que el mallorquín cree que uno, el ocho veces campeón del mundo, no aguantará mucho más tiempo sin una moto competitiva; y los otros, desde Borgo Panigale, no desaprovecharán la posibilidad de llevar a sus filas al español si se pone a tiro.

En motogp.com Lorenzo dijo que Márquez cambiará de equipo y aseguró que sabía el destino: “creo que Ducati, sí”. Y no solo eso, habló de la inminencia de este suceso, comentado que “pronto, sí. La oferta no le hará feliz, pero la aceptará”. Incluso fue más allá, asegurando que no tiene claro si será en equipo oficial o satélite, algo que, hoy por hoy, tampoco garantiza que no sea igualmente competitiva la segunda moto, como demostró Enea Bastianini o lo hace esta campaña Marco Bezzecchi: "No sé si acabará en el equipo oficial o en un equipo satélite. Pero después de tres o cuatro años sin ganar, su motivación será volver a la victoria", decía.

Lorenzo se atrevió a decir que, si eso sucediera, sin duda sería el enemigo a batir, aunque tenga 31 años, lo que incluye ser favorito sobre el propio Bagnaia, líder actual de la firma italiana. Curiosamente la salida antes de que llegue 2025 (tiene contrato durante esta temporada y toda la siguiente con Honda) del de Cervera de la firma del ala dorada no solo tiene en Ducati a su posible receptor, sino que también se ha apuntado a KTM. Es decir, se cree que Márquez, un ganador y competidor compulsivo, no soportará por mucho más tiempo estar fuera de los puestos de cabeza.