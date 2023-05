Marc Márquez y la vía que aterroriza a Bagnaia… Valentino Rossi le hace el peor feo: muy criticable

Qué podemos decir a estas alturas que no se haya dicho de la rivalidad entre Valentino Rossi y Marc Márquez. Posiblemente nada nuevo, al menos en lo que al duelo en carrera en sí se refiere, porque la distancia entre ellos sigue siendo abismal, sideral diríamos. Y prueba de ello la hallamos en las últimas palabras de Il Dottore en las que ha borrado al 93 de su historia de una forma que ya se está criticando. Mientras, sobre el Mundial, Márquez ha encontrado un avance, para él insuficiente pero significativo, que puede meter el miedo en el cuerpo a Pecco Bagnia.

Avance, sí, pero insuficiente

El chasis de Kalex probado en Le Mans ha permitido tanto a Joan Mir como a Marc Márquez ver hasta qué punto este avance puede ser significativo en un corto espacio de tiempo, digamos, por ejemplo, en Mugello, próxima prueba del Mundial, y lo cierto es que el ilerdense sí ve ese avance; por tanto, ya hay algo a lo que agarrarse en Honda, aunque este avance, que lo es, también resulta insuficiente para el de Cervera.

Si ya avisó el 93 de que iba muy al límite con las prestaciones de su moto para intentar rodar con los mejores, algo que ha incrementado sus caídas, el nuevo chasis puede permitirle cierto margen. “Parece que con el chasis de Kalex tienes que adaptar un poco el estilo de pilotaje, tienes que ir rápido en la curva, pero no es necesario apretar y puedes cometer más errores”, decía el ocho veces campeón del mundo en palabras recogidas por Moto San. Teniendo en cuenta que Ducati ya avisó de que al español no se le puede dar todavía por perdido, el avance ya deja huella, veremos cuanta.

Rossi no considera a Márquez

Crash habló con Valentino Rossi acerca de su exitosa carrera sobre las dos ruedas y en referencia a ella, le preguntó por sus peores rivales y la respuesta no ha dejado indiferente: “yo diría que Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Max Biaggi”, argumentó el italiano. Sorprende que, aunque hayan sido estos tres pilotos que han luchado con The Doctor a lo largo de su carrera, no aparezca un Márquez que no solo le ganó, sino que lo desquició y con el que tuvo peleas antológicas.