Rajada monumental de Valentino Rossi y Honda y Marc Márquez están de acuerdo y no se cortan

La tensión entre Valentino Rossi y Marc Márquez ha sido una de las grandes rivalidades de la historia del deporte, sin discusión, a la altura de los Magic Johnson-Larry Bird y Lakers y Celtics en la NBA o los Rafa Nadal contra Roger Federer en tenis, por citar algunos. Esta competitividad entre el 46 y el 93 fue vivida tan intensamente por sendos pilotos que nos ha legado una enemistad irreconciliable entre ellos, una que difícilmente se puede repetir en la actualidad. Pero al menos fue real. ¿Podemos decir lo mismo en la actualidad?

Valentino Rossi no lo cree. Il Dottore se quejó recientemente de que antes todo era más directo, más sincero, menos hipócrita que en los cánones actuales en los que se mueve el paddock. El nueve veces campeón del mundo dijo de en el podcast Passa dal Bassement de Gianluca Gazzoli que “una gran cosa que ha cambiado con las redes sociales es que antes eras más sincero, si te caía mal un adversario lo decías”. The Doctor cree que eso no ocurre en la actualidad, principalmente debido a las redes sociales. Dijo, que cuando hay problemas ahora entre pilotos, se soluciona con un: “Eh, ¡genial!’. Todos amigos, todos guapos… en mi opinión es una razón para protegerse. En cambio, sabes que se odian y se apuñalarían”.

Cualquier tiempo pasado…

Sobre esto mismo, sobra la amistad y la buena conducta entre pilotos, tanto dentro como fuera de la pista, también ha hablado con sinceridad Marc Márquez en varias ocasiones, el cual ha sido criticado por reconocer que no tiene amigos en Moto GP. Recientemente Bezzecchi apuntaba algo similar. De modo que Rossi y Márquez, en su distancia personal, como representantes de la época dorada del motociclismo, se entienden.

También fue siempre crítico el 93 con la deriva que está tomando Moto GP, esa en la que se mueve en su salsa Ducati ante mejoras continuas en la aerodinámica o la mecánica. Sobre ello, en Honda, de manos de Santi Hernández, ingeniero de Márquez y figura clave con el de Cervera, ha salido este tema a la luz junto a Nico Abad, comentando al respecto del ilerdense que no tiene moto para ganar pero que Márquez, al ser especial, sí puede hacerlo. A la vez, comentaba que “me gustaban más las carreras cuando el piloto marcaba más la diferencia. Todavía el piloto puede hacer alguna diferencia, como hace Márquez, pero antes era diferente”.