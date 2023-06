Guerra abierta entre Márquez y Ducati, rajada de época y tres grandes atizan a Borgo Panigale

Tras las buenas nuevas Le Mans, donde por otro lado Marc Márquez obtuvo el mismo resultado que en Mugello, es decir, nulo, Honda y Marc Márquez han vuelto al punto de partida e incluso peor, han retrocedido. Sin dos compañeros (Rins y Mir no correrán) para el ilerdense, la única baza del ala dorada e el GP de Alemania es un 93 que no acepta el nivel de su moto y eso genera un debate interno, pero sobre todo externo, enorme. Tanto, que la tensión se ha disparado tras el paso por suelo italiano.

Márquez no acepta ser un segundón

En el epicentro del debate está un Marc Márquez que pese a tener una moto que va muy por detrás de Aprilia, KTM y sobre todo Ducati, trata de luchar contra todos ellos. Al forzar tanto, se cae. Otras veces ha sacado algo en claro tirando de los límites permitidos, y eso lo convierte en un rival temible, cada vez más, y a veces no gusta. Es más, de esas prácticas ha venido la gran rajada de Davide Tardozzi contra el piloto de Honda, una que va a traer cola.

El manager del equipo italiano habló con AS y no se cortó sobre algunas acciones de Marc, como los rebufos en los clasificatorios o su forma de conducción al límite. “Creo que un campeón como él debería ser más humilde y ver cuál es su nivel”, dijo al respecto de las posibilidades reales de las Honda, argumentando que “hay cosas que no se hacen y que no deben hacer los campeones”, refería en el medio Tardozzi, que incluso fue más allá: “Yo no acepto lo que él dice, que él prueba y se cae. ¿Qué gana con eso?”. Tardozzi piensa que “alguno debería decirle que es mejor pensar de manera diferente”. Como ven, las duras críticas contra el 93, justo cuando viene de malísimas sensaciones en Mugello, ponen picante para Alemania este fin de semana.

El dominio sí es negociable

Ahora bien, donde las dan las toman y tres leyendas de Moto GP se han puesto al lado de Marc Márquez en su crítica a la aerodinámica y la mecánica. Uno, Crivillé, insistió en que el nivel de Márquez está por encima de la Honda, mientras que Doohan lo considera mejor piloto de Bagnaia, también a Quartararo, y Agostini criticó el dominio absoluto de Ducati simplemente por tener mejores motos. Es decir, poco menos que argumentaron que no gana el mejor piloto, sino el que posee la mejor moto. Y en medio de todo, Márquez afila su competitividad: enrabietado por Mugello comentó que en Alemania irá “a cuchillo”.