El adiós más polémico de Aleix Espargaró en su retirada de MotoGP

El Gran Premio de Barcelona fue una jornada memorable para el motociclismo español. Jorge Martín, conocido como 'Martinator', se proclamó campeón del mundo por primera vez en la categoría reina, aprovechando la ventaja sobre Pecco Bagnaia. Pero no fue el único protagonista. Aleix Espargaró disputó su última carrera en MotoGP, cerrando una trayectoria marcada por su carácter combativo y su pasión por el deporte.

Una despedida a lo grande

Aleix Espargaró se despidió de MotoGP con una destacada quinta posición. Durante la carrera, mostró su espíritu competitivo en una intensa lucha contra Enea Bastianini y Álex Márquez. A pesar de los desafíos, logró mantenerse en los primeros puestos y finalizó su última carrera con orgullo.

La batalla más relevante fue contra Bastianini, un duelo que resultó decisivo. Aleix no solo luchaba por su posición, sino también por ayudar a Jorge Martín, bloqueando a Bastianini para evitar que este ayudara a Bagnaia en su lucha por el título. Esta maniobra generó controversia y sería el centro de las críticas tras la carrera.

Críticas de Bastianini y la respuesta de Espargaró

Tras el final de la carrera, Enea Bastianini no dudó en expresar su descontento. Acusó a Espargaró de priorizar ayudar a Martín en lugar de buscar un mejor resultado personal. Según Bastianini, Aleix podría haber luchado por un podio en su última carrera, pero decidió sacrificarse por el bien del piloto madrileño.

La respuesta de Espargaró no tardó en llegar. En su última rueda de prensa, el catalán lanzó un contundente dardo al italiano: "Le estaba esperando en la última vuelta para luchar por el podio, pero no le he visto que llegara". Con esta declaración, Aleix dejó claro que, desde su perspectiva, Bastianini no tenía el ritmo necesario para competir por posiciones más altas.

Aleix Espargaró, un amigo leal

A pesar de la polémica con Bastianini, Espargaró mostró su faceta más amigable y deportiva con Jorge Martín. Tras la victoria del madrileño, Aleix fue uno de los primeros en felicitarlo. Con una gran sonrisa, corrió hacia Martín para celebrar junto a él y su equipo.

El propio Aleix confesó que sus primeras palabras al cruzar la meta fueron dedicadas al campeón. Una muestra de la estrecha amistad que ambos comparten y de la admiración mutua que se profesan.