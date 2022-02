El arma que Yamaha ha puesto a disposición de Quartararo y Morbidelli

Yamaha tiene una espinita clavada con respecto al año 2021. Quien podría decirlo tras haberse coronado uno de sus pilotos, Fabio Quartararo, campeón de MotoGP, pero a la escudería malaya no se le quita de la cabeza que el de constructores fuera a parar a Ducati. Por eso, el francés solicitó una moto más potente para ser competitivo y poder levantar así ambos entorchados. Yamaha escuchó atentamente sus peticiones y finalmente ha dado a conocer la máquina con la que el galo y su compañero italiano intentarán lograr el doblete.

La nueva M1 ha comenzado a rodar más potente que nunca. Su principal rival será Ducati. Así se ha confeccionado la Yamaha con la que se pretende retener la corona:” La principal área a mejorar será la velocidad máxima. En eso es en lo que se han centrado los ingenieros en Japón. No solo en el motor, también en la aerodinámica, para llegar más veloces a final de la recta. Prepararon mucho material nuevo”, confesó el jefe de equipo Massimo Meregalli en la presentación de la Yamaha.

Lin Jarvis, responsable de la competición tiene claro que serán el equipo a batir, pero los objetivos para el 2022 son claros:” es un hecho que todos empiezan de cero, es un nuevo capítulo. No sabes el nivel del resto, pero el equipo ya ha demostrado ser muy competitivo. Creo que tenemos un gran potencial. El mejor objetivo es un doblete en el Mundial. Es muy difícil claro, pero tengo confianza. La misión es ganar el título de pilotos, con doblete, y el de constructores”, apuntaba.

Los pilotos también analizaron la próxima temporada y sus expectativas este año. Fabio Quartaro anunció en la presentación que no era consciente aún del todo de lo conseguido la pasada campaña:” Siento que me he dado cuenta más de lo logrado, el título, tres meses después de lograrlo que entonces en Misano. Los sentimientos del año pasado me darán mucha motivación. Fue un invierno diferente, con muchos eventos, lo pude celebrar bien, pero nunca paré más de tres días de entrenarme. Tengo la motivación para lograr lo mismo, creo más en mí mismo. Estoy más que listo”.

Por su parte, Franco Morbidelli analiza la temporada desde un punto de vista más calmado:” El objetivo es estar delante y, quizá, luchar por algo importante al final. Debo lograr igualar la velocidad de Fabio, que siempre es alta”, exponía el italiano. Parece claro que el rival a batir esta temporada será Ducati y que no están teniendo en cuenta la recuperación de Marc Márquez. Veremos como avanza el curso y quien acaban siendo los que se disputen al final la corona.