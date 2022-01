Honda busca renacer en 2022 de la mano de Márquez y Espargaró

Honda ha presentado sus planes para 2022. Toshihiro Mibe, CEO de Honda Motor Company, ha dejado claro cuales son sus intenciones para esta nueva temporada de MotoGp y no ha especulado en sus declaraciones: "Espero que este año Honda emocione al mundo incluso más de lo que lo hizo el año pasado. Está en nuestras manos", apuntaba en la presentación de los planes deportivos para este año.

La premisa es clara: Renacer. Así lo refleja su propio lema para la siguiente campaña en la que, aunque no competirá en la F1, Honda tiene muchas esperanzas puestas en 2022. Lo apuestan todo en MotoGp en la que sus pilotos ya se han puesto manos a la obra para conseguir levantar este año el campeonato y arrebatárselo al italiano Fabio Quartararo.

Así lo ha hecho saber sus pilotos: "Estoy muy contento. Tras tres meses un poco complicados, este último mes me empecé a sentir mejor. Desde que tuve el accidente con la moto fue difícil, pero, desde el primer momento, seguí los consejos del doctor Dalmau. Fue un proceso lento, pero estas últimas semabas mejoraron mis sensaciones y desde Repsol Honda me están apoyando en todo". señalaba el piloto catalán, en una entrevista en la que incluso sorprendía afirmando que pensó en la retirada: "Estaba sobre la mesa todo: parar un mes, parar tres, seis o no pilotar más" aseguraba el piloto de Lérida.

Por su parte Pol Espargaró comentaba que "La moto es mejor, pero es pronto para saber cuánto. Primero hay que ver dónde estamos con respecto a las otras motos. Todos darán un paso adelante. Lo veremos en Malasia. No tiene sentido si mejoramos dos décimas y el resto, cinco. Pero no hay que entrar en pánico. con los cuatro pilotos de fábrica a tope en el desarrollo, llegaremos. Si queremos hacer una buena temporada, necesitamos ser más rápidos en la recta por las Ducati". Por otro lado, el piloto el piloto de Granollers quiso aprovechar para zanajar una polémica acerca de las motos del equipo Honda, asegurando que ninguno de sus diseños son vehículos creados por y para Marc Márquez.