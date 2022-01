Al igual que Rossi, Andrea Dovizioso medita decir adiós a MotoGP

Andrea Dovizioso es consciente de que se encuentra ante una temporada muy ilusionante. El tres veces subcampeón del mundo con Ducati vuelve a la máxima categoría del motociclismo tras tomarse un año sabático al no seguir confiando la escudería italiana en él. Su retorno al mundial será de la mano de Yamaha y pilotará nada más y nada menos que la misma M1 de 2022 que Quartararo y Morbidelli.

Dovi pasó el último año como piloto de pruebas de Aprilia y por momento parecía que su futuro estaba ligado a la firma de Noale. Sin embargo, la ruptura entre Maverick Viñales y Yamaha provocó que su vuelta de adelantara y fuese compañero de su compatriota Valentino Rossi desde la carrera de San Marino.

El italiano dejó muy buen sabor de boca en la escudería malaya tras su paso por ella en 2012 pero es consciente del reto que tiene por delante y lo difícil que será adaptarse a su nueva moto:” Aún no estoy cómo en cosas como la frenada. Por el momento, la Yamaha no es natural para mí. No es fácil, pero es posible adaptarse y usar parte de mi estilo. Aunque te adaptes a la moto, debes mantener algo de tus puntos fuertes”, expuso en la presentación del RNF.

Andrea tendrá como compañero al ‘rookie’ Darryn Binder. El sudafricano ha dado el salto a la categoría reina desde Moto3, algo que a priori podría parecer una apuesta demasiado arriesgada. Se trata de una alineación de contrastes, por un lago tenemos los 20 años de experiencia de Dovizioso en el Mundial, 14 de ellos en MotoGP, y por otro el debut de Binder en el campeonato,

El italiano no dejó claro en la presentación si será o no el año de su retirada:” el año pasado fue extraño. No es porque no tengo un programa. No es porque no quiera seguir. Lo vivo como si fuera mi última temporada. No sé qué pasará. Los resultados decidirán. Estoy completamente relajado. No quiero ahora un contrato para el año que viene. Si eres rápido, disfrutas y quieres ganar”, señalaba el piloto.